Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода 3 спідниці 2026, які стануть знахідкою для будь-якого гардероба

3 спідниці 2026, які стануть знахідкою для будь-якого гардероба

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 18:15
Найпрактичніші спідниці 2026 — трендові моделі для стильних образів
Дівчина в коричневій спідниці і капелюсі. Фото: freepik

На початку 2026 року модні тенденції торкнулися спідниць: від матеріалів до фасонів. Вони залишаються актуальними навіть взимку і легко вписуються у теплі образи з пальтами, шубами та високими чоботами.

Про це пише видання Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Серед усіх варіантів цього року особливу увагу варто звернути на три типи спідниць, які найчастіше зустрічаються в стрітстайлі та на подіумах.

Джинсові спідниці

Денім цього року знову в тренді, і взимку актуальні світлі відтінки — від блідо-блакитного до молочного. Короткі або трохи нижче коліна моделі добре поєднуються з теплими светрами, худі або жакетами. Для взуття підходять черевики челсі, грубі черевики на шнурівці або високі чоботи. Джинсова спідниця з простим кроєм або легким А-силуетом створює збалансований образ і не вимагає складних аксесуарів.

Світла джинсова спідниця нижче коліна з кросівками та топом
Джинсова спідниця. Фото з Instagram

Трикотажні спідниці

В’язані спідниці цього року можна носити практично в будь-яку пору. Вони теплі та зручні, але головне правильно підібрати довжину. Класична міді з щільного трикотажу підходить до сорочок і легких светрів, а короткі моделі носять з високими чоботами або грубим взуттям для контрасту. Трикотаж дає змогу експериментувати.

Трикотажна спідниця міді на талії в поєднанні з светром
Коричнева трикотажна спідниця. Фото з Instagram

Спідниці зі щільних тканин

Цього року в моді матеріали, які тримають форму: шерсть, твід, оксамит, щільний котон. Такі спідниці підходять для повсякденних образів і святкових луків. Прямий крій або спідниця-трапеція створює чіткі лінії, а високий пояс допомагає підкреслити талію.

Спідниця зі твіду і зимовим жакетом
Твідова спідниця в модному образі. Фото з Instagram

Для вдалого комбінування можна вибрати однотонний светр або жакет, а для завершення образу — високі чоботи або елегантні черевики на підборах.

Раніше ми писали про те, які спідниці творять справжні дива з фігурою. Ці фасони набирають тільки популярність.

Також ми повідомляли, яка спідниця з 90-х знову актуальна цього сезону. Розповідаємо, як її носять сьогодні.

мода тренди речі стиль спідниці
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації