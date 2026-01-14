Найпрактичніші спідниці 2026 — трендові моделі для стильних образів

Дівчина в коричневій спідниці і капелюсі. Фото: freepik

На початку 2026 року модні тенденції торкнулися спідниць: від матеріалів до фасонів. Вони залишаються актуальними навіть взимку і легко вписуються у теплі образи з пальтами, шубами та високими чоботами.

Про це пише видання Cosmopolitan.

Серед усіх варіантів цього року особливу увагу варто звернути на три типи спідниць, які найчастіше зустрічаються в стрітстайлі та на подіумах.

Джинсові спідниці

Денім цього року знову в тренді, і взимку актуальні світлі відтінки — від блідо-блакитного до молочного. Короткі або трохи нижче коліна моделі добре поєднуються з теплими светрами, худі або жакетами. Для взуття підходять черевики челсі, грубі черевики на шнурівці або високі чоботи. Джинсова спідниця з простим кроєм або легким А-силуетом створює збалансований образ і не вимагає складних аксесуарів.

Джинсова спідниця. Фото з Instagram

Трикотажні спідниці

В’язані спідниці цього року можна носити практично в будь-яку пору. Вони теплі та зручні, але головне правильно підібрати довжину. Класична міді з щільного трикотажу підходить до сорочок і легких светрів, а короткі моделі носять з високими чоботами або грубим взуттям для контрасту. Трикотаж дає змогу експериментувати.

Коричнева трикотажна спідниця. Фото з Instagram

Спідниці зі щільних тканин

Цього року в моді матеріали, які тримають форму: шерсть, твід, оксамит, щільний котон. Такі спідниці підходять для повсякденних образів і святкових луків. Прямий крій або спідниця-трапеція створює чіткі лінії, а високий пояс допомагає підкреслити талію.

Твідова спідниця в модному образі. Фото з Instagram

Для вдалого комбінування можна вибрати однотонний светр або жакет, а для завершення образу — високі чоботи або елегантні черевики на підборах.

