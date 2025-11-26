Спідниці, що зроблять талію витонченою — найкращі на зиму

Дівчина в довгій спідниці. Фото: freepik

Максіспідниці цієї осені й зими повертаються в центр уваги — не як додатковий елемент, а як повноцінна база гардероба. Вони теплі, зручні й водночас здатні зробити образ виразним. На показах FW’25 дизайнери одноголосно підтвердили, що довжина спідниці "до підлоги" не просто тримає позиції, а змінює уявлення про те, якою може бути зимова мода.

Про це пише видання Cosmopolitan.

Реклама

Читайте також:

Найцікавіші моделі спідниць, які не зникнуть після одного сезону

Спідниця годе

Фасон годе, або "риб’ячий хвіст", знову в грі. Його плавний крій ніби повторює рухи тіла й додає легкості навіть найпростішому образу. Дизайнери, серед яких Carolina Herrera і Zimmermann, показували такі моделі разом з лаконічними сорочками, грубими светрами та структурованими жакетами.

Carolina Herrera. Фото з Cosmopolitan

Напівпрозора максіспідниця

Прозорість ніде не зникла після літа. Її просто адаптували під холод. Тонкі шари тканини, що м’яко підсвічуються під рухом, створюють відчуття легкого серпанку — не відверто, але дуже делікатно. На подіумах Elie Saab і Chloe такі спідниці нагадували сучасну зимову інтерпретацію вечірньої сукні: трохи магії, трохи повітря та правильна стилізація з теплим верхом.

Elie Saab. Фото з Cosmopolitan

Низька посадка в стилі 2000-х

Мода на низьку талію настирливо тримається вже кілька сезонів, і 2025 рік не став винятком. Максіспідниці з такою посадкою мають найбільш ефектний вигляд тоді, коли верх — короткий: кроп-топ, мініжакет або легка атласна сорочка навипуск. Chanel і Chloe створили довгі спідниці з вайбом тієї самої безтурботної елегантності, яку пам’ятаємо з нульових, але в більш стриманому, дорослому виконанні.

Chanel. Фото з Cosmopolitan

"Вечірні" спідниці

Оксамит, атлас, щільний шовк — ці матеріали традиційно асоціюються з вечірніми виходами. Але цього року їх активно вплітають у повсякденні образи. Дизайнери пропонують носити такі спідниці з грубими черевиками, об’ємними светрами або мінімалістичними топами.

Tom Ford. Фото з Cosmopolitan

Ці моделі пройшли через подіуми світових брендів не випадково: кожна з них додає образу щось своє. Головне, що цього сезону максіспідниця перестає бути просто теплою альтернативою. Вона стає способом заявити про себе лише за рахунок форми та фактури.

Раніше ми писали про те, які светри будуть найтрендовішими цього сезону.

Також ми повідомляли, яка спідниця з 90-х стала частиною сучасних образів.