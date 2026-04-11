Главная Мода Трендовые ветровки из 90-х для современного гардероба

Трендовые ветровки из 90-х для современного гардероба

Дата публикации 11 апреля 2026 11:15
Тренд, который вернулся: ветровки из 90-х в новом виде
Девушка в ветровке. Фото: freepik

В этом году демисезонная верхняя одежда дарит нам множество вариантов: от классических пальто и тренчей, а также замшевых курток, джинсовок и легких накидок. Но больше всего внимания заслуживает герой 90-х — ветровка. Она не просто защищает от ветра, а становится универсальной базовой вещью, которая добавляет свежести и цвета любому образу.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Harper`s Bazaar.

Почему ветровка снова в моде

Изначально это был чисто утилитарный предмет гардероба: легкий, компактный и удобный. Сегодня же она превратилась в стильную вещь, которая вписывается практически в любой образ — от спортивного до городского casual. Современные материалы, такие как нейлон и полиэстер, позволяют ветровке быть легкой, практичной и одновременно стильной.

@bluebvrries.jpg

✨ Легкий слой, тяжелый на стиль - владей стихией в этой must-have ветровке. 🧥💫 #SleekAndSporty #OutfitElevator #fyp

♬ original sound - m ✩˚｡ - ✩˚｡⋆⋆

Идеи, как носить ветровку в 2026 году

Яркие акценты

Забудьте о классических синих джинсах и черных кроссовках. Попробуйте белые брюки с красными кроссовками — даже темно-синяя ветровка тогда засияет по-новому. Добавьте легкую соломенную сумку вместо обычной кожаной, и ваш образ сразу станет более весенним и непринужденным.

Ветровка с классическими вещами

Хотите, чтобы спортивная куртка выглядела более серьезно? Сочетайте ее с брюками со складками и туфлями на каблуках. Рубашка с воротником-стойкой смягчит формальность и сделает образ современным.

Ветровка и юбка

Да, эта куртка отлично будет смотреться с юбками. Техничная ткань, нейлоновая куртка и минималистичные сандалии с ремешками создадут стильный вечерний образ.

Джинсы и ветровка

Самый простой и универсальный вариант — сочетание с джинсами. Свободные джинсы, облегающий трикотаж и очки-авиаторы сделают look завершенным и современным.

Шорты с высокими ботинками

Смелый, но стильный вариант для переменчивой весенней погоды. Ветровка, шорты и ботинки до колен позволяют оставаться в тепле и создают непринужденный экспериментальный образ.

Ранее мы писали о том, какая куртка станет хитом 2026 года по мнению Андре Тана. Она красиво подчеркивает фигуру и выглядит эффектно.

Также Новини.LIVE сообщали, какие вещи из 90-х можно будет увидеть на модницах в 2026 году. Речь о базе современного городского стиля.

Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
