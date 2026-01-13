Куртка, которую будет носить почти вся Украина — тренд сезона от Тана

Андре Тан назвал куртку-хит, которую выберут все модницы в 2026
В магазинах уже появились кожаные скинни-куртки и это не случайно. В 2026 году мода резко меняет направление и снова возвращает фокус на фигуру.
Скинни-куртка в тренде
После нескольких лет оверсайза мода делает паузу и резко меняет ход. Скинни-куртка — это про четкую форму, линии и контакт с телом. Она не прячет, не маскирует и не играет в многослойность. Она просто сидит так, как есть.
Чаще всего такие модели шьют из эко-кожи — плотной, но гибкой. Важно, чтобы материал держал форму. Хорошая скинни-куртка всегда выглядит эффектно: молния, четкое плечо, немного жесткий воротник или нестандартный шов.
Украинский дизайнер Андре Тан уже открыто говорит об этом возвращении. По его логике, такая куртка становится базовой вещью в гардеробе, когда мода снова начинает работать с пропорциями, а не с объемом.
На фоне скинни-курток особенно интересно выглядит другой тренд — неидеальные силуэты. Асимметрия, немного "сломанные" линии, ощущение незавершенности. Параллельно появляются гусарские жакеты — структурные, с акцентом на плечи и декор. Они пока не массовые, но в 2026 году точно выйдут из тени. Так же, как и принты с намеком на природу — то самое "бемби"-настроение, которое выглядит даже немного наивно.
Даже блестки и металл больше не привязаны к вечеру. Их носят везде и со всем. И скинни-куртка здесь может работать как стабилизатор образа.
