Куртка, которую будет носить почти вся Украина — тренд сезона от Тана

Девушка в кожаной куртке. Фото: freepik

В магазинах уже появились кожаные скинни-куртки и это не случайно. В 2026 году мода резко меняет направление и снова возвращает фокус на фигуру.

Новини.LIVE расскажет о том, как работает новый силуэт и почему именно эта куртка становится ключевой вещью сезона.

Реклама

Читайте также:

Скинни-куртка в тренде

После нескольких лет оверсайза мода делает паузу и резко меняет ход. Скинни-куртка — это про четкую форму, линии и контакт с телом. Она не прячет, не маскирует и не играет в многослойность. Она просто сидит так, как есть.

Чаще всего такие модели шьют из эко-кожи — плотной, но гибкой. Важно, чтобы материал держал форму. Хорошая скинни-куртка всегда выглядит эффектно: молния, четкое плечо, немного жесткий воротник или нестандартный шов.

Стильная куртка. Фото из Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан уже открыто говорит об этом возвращении. По его логике, такая куртка становится базовой вещью в гардеробе, когда мода снова начинает работать с пропорциями, а не с объемом.

Скинни-куртки. Фото из Instagram

На фоне скинни-курток особенно интересно выглядит другой тренд — неидеальные силуэты. Асимметрия, немного "сломанные" линии, ощущение незавершенности. Параллельно появляются гусарские жакеты — структурные, с акцентом на плечи и декор. Они пока не массовые, но в 2026 году точно выйдут из тени. Так же, как и принты с намеком на природу — то самое "бемби"-настроение, которое выглядит даже немного наивно.

Даже блестки и металл больше не привязаны к вечеру. Их носят везде и со всем. И скинни-куртка здесь может работать как стабилизатор образа.

Ранее мы писали о том, как выбрать куртку по типу фигуры по советам стилистов.

Также мы сообщали, какая куртка из 40-х вернулась снова в тренды.