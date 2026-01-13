Видео
Андре Тан назвал куртку-хит, которую выберут все модницы в 2026

Андре Тан назвал куртку-хит, которую выберут все модницы в 2026

Дата публикации 13 января 2026 08:45
Куртка, которую будет носить почти вся Украина — тренд сезона от Тана
Девушка в кожаной куртке. Фото: freepik

В магазинах уже появились кожаные скинни-куртки и это не случайно. В 2026 году мода резко меняет направление и снова возвращает фокус на фигуру.

Новини.LIVE расскажет о том, как работает новый силуэт и почему именно эта куртка становится ключевой вещью сезона.

Читайте также:

Скинни-куртка в тренде

После нескольких лет оверсайза мода делает паузу и резко меняет ход. Скинни-куртка — это про четкую форму, линии и контакт с телом. Она не прячет, не маскирует и не играет в многослойность. Она просто сидит так, как есть.

Чаще всего такие модели шьют из эко-кожи — плотной, но гибкой. Важно, чтобы материал держал форму. Хорошая скинни-куртка всегда выглядит эффектно: молния, четкое плечо, немного жесткий воротник или нестандартный шов.

Яка форма шкіряної куртки буде в тренді
Стильная куртка. Фото из Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан уже открыто говорит об этом возвращении. По его логике, такая куртка становится базовой вещью в гардеробе, когда мода снова начинает работать с пропорциями, а не с объемом.

Яку куртку радить на 2026 рік Андре Тан
Скинни-куртки. Фото из Instagram

На фоне скинни-курток особенно интересно выглядит другой тренд — неидеальные силуэты. Асимметрия, немного "сломанные" линии, ощущение незавершенности. Параллельно появляются гусарские жакеты — структурные, с акцентом на плечи и декор. Они пока не массовые, но в 2026 году точно выйдут из тени. Так же, как и принты с намеком на природу — то самое "бемби"-настроение, которое выглядит даже немного наивно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даже блестки и металл больше не привязаны к вечеру. Их носят везде и со всем. И скинни-куртка здесь может работать как стабилизатор образа.

Ранее мы писали о том, как выбрать куртку по типу фигуры по советам стилистов.

Также мы сообщали, какая куртка из 40-х вернулась снова в тренды.

Андре Тан мода тренды куртка верхняя одежда
Автор:
Юлия Печерская
Автор:
Юлия Печерская
