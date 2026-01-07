Удачная альтернатива пуховику — куртка, которую выбрали знаменитости на зиму

Вместо пальто и пуховика — куртка, ставшая хитом зимы
Обычно зимний гардероб ограничивается пальто, пуховиком, шубой и дубленкой. Но Келли Разерфорд, звезда "Сплетницы", показала новый вариант — шерстяной бомбер от украинского бренда LITKOVSKA из коллекции FW 2025/26.
О ее новом выходе написало издание Elle.
Почему бомбер, а не пальто
Классическое пальто, пуховик, шуба и иногда дубленка — вот и весь список элементов, которые использует большинство людей зимой. Пунктов не слишком много. Именно поэтому, когда появляется какая-то новая и нестандартная модель, модницы сразу начинают составлять собственные экспериментальные сочетания.
Келли Разерфорд — одна из тех fashion-икон, которые не боятся воплощать новые стилистические решения. Шерстяной бомбер серого оттенка, дополненный декоративной меховой деталью, стал главным героем ее очередного образа. Изготовил его украинский бренд LITKOVSKA, включив в коллекцию FW 2025/26. Таким образом звезда в очередной раз поддержала свой статус амбассадора украинских производителей.
Это не просто привычный элемент верхней одежды. Бомбер обычно ассоциируется с весной или осенью, но не с зимой. LITKOVSKA сделала его зимним, добавив шерсть и меховую деталь. Это меняет восприятие бомбера как легкой куртки и делает его полноценной зимней верхней одеждой.
Первый образ
Келли стилизовала бомбер с графитовыми леггинсами и высокими сапогами, сделав ставку на четкий силуэт и максимальный комфорт. Это вариант, который легко повторить для активных зимних будней.
Второй образ
Впоследствии Разерфорд показала еще одну интерпретацию того самого бомбера, соединив его со свободными брюками от украинского бренда Elena Reva и мокасинами. Такая стилизация добавила образу расслабленности и легкой непринужденности.
Это доказывает, что трендовая куртка может удачно смотреться в разных городских аутфитах. Свободные брюки и мокасины делают образ менее спортивным и более расслабленным, чем леггинсы с сапогами.
