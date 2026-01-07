Видео
Вместо пальто и пуховика — куртка, ставшая хитом зимы

Дата публикации 7 января 2026 11:27
Удачная альтернатива пуховику — куртка, которую выбрали знаменитости на зиму
Келли Разерфорд в стильной куртке. Фото: Instagram/kellyrutherford

Обычно зимний гардероб ограничивается пальто, пуховиком, шубой и дубленкой. Но Келли Разерфорд, звезда "Сплетницы", показала новый вариант — шерстяной бомбер от украинского бренда LITKOVSKA из коллекции FW 2025/26.

О ее новом выходе написало издание Elle.

Читайте также:

Почему бомбер, а не пальто

Классическое пальто, пуховик, шуба и иногда дубленка — вот и весь список элементов, которые использует большинство людей зимой. Пунктов не слишком много. Именно поэтому, когда появляется какая-то новая и нестандартная модель, модницы сразу начинают составлять собственные экспериментальные сочетания.

Келли Разерфорд — одна из тех fashion-икон, которые не боятся воплощать новые стилистические решения. Шерстяной бомбер серого оттенка, дополненный декоративной меховой деталью, стал главным героем ее очередного образа. Изготовил его украинский бренд LITKOVSKA, включив в коллекцию FW 2025/26. Таким образом звезда в очередной раз поддержала свой статус амбассадора украинских производителей.

Бомбер, що можна носити і взимку
Шерстяной бомбер с меховым декором. Фото с официального сайта LITKOVSKA

Это не просто привычный элемент верхней одежды. Бомбер обычно ассоциируется с весной или осенью, но не с зимой. LITKOVSKA сделала его зимним, добавив шерсть и меховую деталь. Это меняет восприятие бомбера как легкой куртки и делает его полноценной зимней верхней одеждой.

Первый образ

Келли стилизовала бомбер с графитовыми леггинсами и высокими сапогами, сделав ставку на четкий силуэт и максимальный комфорт. Это вариант, который легко повторить для активных зимних будней.

Брендова куртка на зиму, що в тренді
Бомбер и лосины. Фото: Instagram/kellyrutherford

Второй образ

Впоследствии Разерфорд показала еще одну интерпретацию того самого бомбера, соединив его со свободными брюками от украинского бренда Elena Reva и мокасинами. Такая стилизация добавила образу расслабленности и легкой непринужденности.

Бомбер, який можна по-різному стилізувати взимку
Образ со свободными брюками. Фото: Instagram/kellyrutherford

Это доказывает, что трендовая куртка может удачно смотреться в разных городских аутфитах. Свободные брюки и мокасины делают образ менее спортивным и более расслабленным, чем леггинсы с сапогами.

Ранее мы писали о том, что стилисты рассказали, по каким критериям выбирать себе куртку, чтобы удачно села по фигуре.

Также мы сообщали, какие куртки вышли из моды в 2026 году.

Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
