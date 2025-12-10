Куртки, вышедшие из моды 2026 — какие фасоны портят современный образ

Девушка в розовой куртке. Фото: freepik

Верхняя одежда осенью — это не просто способ не замерзнуть, а первое, что видят другие, когда вы выходите из дома. Именно верхняя одежда формирует впечатление об образе и часто работает против нас. Есть модели, которые лучше оставить на полке магазина.

Каких курточек стоит избегать зимой

Тонкие стеганые курточки, которые напоминают подкладку от пальто, давно превратились в косметическую проблему зимнего гардероба. Кажется, что они созданы для комфорта, но вместо этого делают силуэт размытым, добавляют объем там, где его не надо, и совсем не спасают от холода. Одним словом, отдельным видом верхней одежды они так и не стали.

Стеганая куртка. Фото из Instagram

Несмотря на то, что такие модели заполонили магазины, их стоит обходить стороной. Зима показывает буквально каждую слабость ткани и фасона, и именно эти курточки кажутся самыми беспомощными в мороз.

Парки с массивными карманами

Было время, когда парку покупали "на все случаи жизни": много карманов, шнурки, клапаны, лишние застежки — казалось, что это про практичность. В зимних реалиях такие модели делают образ тяжелым, а движения неуклюжими. Минималистичные парки вытеснили многослойные "армейские" версии без особой борьбы.

Парка с массивными карманами. Фото из Instagram

Верхняя одежда с крупными логотипами

Вещи, на которых название бренда читается издалека, пережили свой звездный час. Зимой, когда и так много объема, дополнительный "плакат на спине" не нужен. Чистые поверхности, спокойные фактуры и качество материала сейчас значат значительно больше, чем большая надпись, которую когда-то трактовали как признак статуса.

