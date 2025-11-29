Самые стильные куртки 2026 года — элегантные и практичные

Куртки, которые впишутся в любой образ в 2026 году
Даже в сильные морозы можно выглядеть стильно. Тренды 2026 года это ярко демонстрируют. В моде будут разнообразные фасоны верхней одежды: от объемных пуховиков и парок до укороченных бомберов и кимоно. В тренде — легкость, изящество и комфорт.
Пять стильных курток на 2026 год
Куртка-пальто
Такой вариант подойдет тем, кто хочет выглядеть элегантно и при этом чувствовать себя комфортно. Куртка-пальто подойдет абсолютно ко всем образам: от спортивного образа для прогулки до утонченных луков с платьем и каблуками.
Укороченная куртка
Уже несколько сезонов подряд укороченные куртки не теряют актуальности, и этот не исключение. Такая модель выглядит лаконично и покоряет сдержанностью. Однако стоит учитывать, что укороченная куртка будет не очень практичным вариантом на морозную погоду.
Лакированная куртка
Еще один тренд 2026 года — лакированная куртка. Дизайнеры советуют обратить внимание на насыщенные и глубокие цвета: бордо, зеленый, синий или коричневый. Такая верхняя одежда станет главным акцентом образа.
Парка
В следующем году не выйдет из моды и парка. Такая верхняя одежда подойдет к повседневным удобным образам. Особенно актуальными будут модели с искусственным мехом на воротнике.
Куртка-кимоно
Свободный крой таких курток позволяет добавить образу расслабленности. Верхняя одежда на запах — это универсальный элемент гардероба, который подойдет к разным стилям. К тому же куртку-кимоно можно легко комбинировать с другими вещами, создавая многослойные образы.
В 2026 году в тренде будет удобная верхняя одежда. Выбирайте модели, которые будут универсальными и практичными.
