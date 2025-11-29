Самые стильные куртки 2026 года — элегантные и практичные

Трендовая куртка на запах. Фото: Instagram

Даже в сильные морозы можно выглядеть стильно. Тренды 2026 года это ярко демонстрируют. В моде будут разнообразные фасоны верхней одежды: от объемных пуховиков и парок до укороченных бомберов и кимоно. В тренде — легкость, изящество и комфорт.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Пять стильных курток на 2026 год

Куртка-пальто

Такой вариант подойдет тем, кто хочет выглядеть элегантно и при этом чувствовать себя комфортно. Куртка-пальто подойдет абсолютно ко всем образам: от спортивного образа для прогулки до утонченных луков с платьем и каблуками.

Черная куртка-пальто. Фото: Instagram

Укороченная куртка

Уже несколько сезонов подряд укороченные куртки не теряют актуальности, и этот не исключение. Такая модель выглядит лаконично и покоряет сдержанностью. Однако стоит учитывать, что укороченная куртка будет не очень практичным вариантом на морозную погоду.

Короткая розовая куртка. Фото: Instagram

Лакированная куртка

Еще один тренд 2026 года — лакированная куртка. Дизайнеры советуют обратить внимание на насыщенные и глубокие цвета: бордо, зеленый, синий или коричневый. Такая верхняя одежда станет главным акцентом образа.

Черная лакированная куртка. Фото: Instagram

Парка

В следующем году не выйдет из моды и парка. Такая верхняя одежда подойдет к повседневным удобным образам. Особенно актуальными будут модели с искусственным мехом на воротнике.

Стильная парка. Фото: Instagram

Куртка-кимоно

Свободный крой таких курток позволяет добавить образу расслабленности. Верхняя одежда на запах — это универсальный элемент гардероба, который подойдет к разным стилям. К тому же куртку-кимоно можно легко комбинировать с другими вещами, создавая многослойные образы.

Куртка-кимоно в молочном оттенке. Фото: Instagram

В 2026 году в тренде будет удобная верхняя одежда. Выбирайте модели, которые будут универсальными и практичными.

