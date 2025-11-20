Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Главный силуэт 2026 года — стильное пальто на все сезоны

Главный силуэт 2026 года — стильное пальто на все сезоны

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 13:06
обновлено: 11:16
Пальто, о котором будут говорить в 2026 году — выглядит изысканно
Девушка в пальто. Фото: freepik

Еще несколько месяцев назад мы уже говорили о темно-синем и его вечном соперничестве с черным. Тогда казалось, что он просто пытается занять место классики, но подиумы и уличные луки быстро показали другое: этот оттенок не претендует, он уже стал фаворитом года.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Сдержанный, глубокий, современный — тот случай, когда цвет работает на образ, а не наоборот. И, что самое интересное, эти два "вечных оппонента" — черный и темно-синий - вовсе не конфликтуют. Наоборот, они ведут себя как старая добрая команда: один уравновешивает другой, а аксессуары в черном отлично поддерживают темно-синие вещи.

Когда мы наконец перестали относиться к этому оттенку как к замене, а увидели в нем собственную элегантность, он уверенно занял главную роль сезона — пальто.

Темно-синє пальто має вишуканий і елегантний вигляд
Coach. Фото из Vogue

Какого цвета пальто будет в тренде 2026 года

Темно-синее пальто в 2026 году — это не просто теплая верхняя одежда. Это универсальный герой, который работает с утра до вечера. Короткое, миди, почти в пол — вариантов множество. И что приятно, оно уместно смотрится везде. В офисе, на прогулке, на вечеринке или даже в тех эксцентричных образах, где обычно сложно найти баланс.

Его не нужно подстраивать под тон. Наоборот, темно-синий прекрасно сочетается с бордовым, серым, молочным и, конечно, с черным — именно тот случай, когда разные оттенки создают глубину, а не хаос.

З яким одягом можна носити темно-синє пальто
Красивое пальто в синем цвете. Фото из Vogue

Отдельная история — модели с поясом. "Халатный" крой добавляет определенной свободы, а пояс, выполненный из той же ткани, позволяет играть с силуэтом. Кто-то затягивает его плотно, чтобы подчеркнуть талию, кто-то завязывает легким узлом, а другие вообще оставляют просто висеть — тоже выглядит красиво, будто это было задумано изначально.

Пальто з поясом варте окремої уваги
Пальто с поясом. Фото из Vogue

Темно-синее пальто уже не тренд, который надо подхватить. Это вещь, которая останется с нами надолго — простая, глубокая и невероятно универсальная.

Ранее мы писали о том, какие дубленки можно смело носить в новом сезоне.

Также мы сообщали, какое пальто будет держаться в трендах не один год, потому что всегда выглядит уместно.

мода тренды стиль верхняя одежда пальто
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации