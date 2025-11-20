Пальто, о котором будут говорить в 2026 году — выглядит изысканно

Девушка в пальто. Фото: freepik

Еще несколько месяцев назад мы уже говорили о темно-синем и его вечном соперничестве с черным. Тогда казалось, что он просто пытается занять место классики, но подиумы и уличные луки быстро показали другое: этот оттенок не претендует, он уже стал фаворитом года.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Сдержанный, глубокий, современный — тот случай, когда цвет работает на образ, а не наоборот. И, что самое интересное, эти два "вечных оппонента" — черный и темно-синий - вовсе не конфликтуют. Наоборот, они ведут себя как старая добрая команда: один уравновешивает другой, а аксессуары в черном отлично поддерживают темно-синие вещи.

Когда мы наконец перестали относиться к этому оттенку как к замене, а увидели в нем собственную элегантность, он уверенно занял главную роль сезона — пальто.

Coach. Фото из Vogue

Какого цвета пальто будет в тренде 2026 года

Темно-синее пальто в 2026 году — это не просто теплая верхняя одежда. Это универсальный герой, который работает с утра до вечера. Короткое, миди, почти в пол — вариантов множество. И что приятно, оно уместно смотрится везде. В офисе, на прогулке, на вечеринке или даже в тех эксцентричных образах, где обычно сложно найти баланс.

Его не нужно подстраивать под тон. Наоборот, темно-синий прекрасно сочетается с бордовым, серым, молочным и, конечно, с черным — именно тот случай, когда разные оттенки создают глубину, а не хаос.

Красивое пальто в синем цвете. Фото из Vogue

Отдельная история — модели с поясом. "Халатный" крой добавляет определенной свободы, а пояс, выполненный из той же ткани, позволяет играть с силуэтом. Кто-то затягивает его плотно, чтобы подчеркнуть талию, кто-то завязывает легким узлом, а другие вообще оставляют просто висеть — тоже выглядит красиво, будто это было задумано изначально.

Пальто с поясом. Фото из Vogue

Темно-синее пальто уже не тренд, который надо подхватить. Это вещь, которая останется с нами надолго — простая, глубокая и невероятно универсальная.

Ранее мы писали о том, какие дубленки можно смело носить в новом сезоне.

Также мы сообщали, какое пальто будет держаться в трендах не один год, потому что всегда выглядит уместно.