Україна
Головний силует 2026 року — стильне пальто на всі сезони

Головний силует 2026 року — стильне пальто на всі сезони

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 13:06
Оновлено: 11:16
Пальто, про яке говоритимуть у 2026 році — має вишуканий вигляд
Дівчина в пальто. Фото: freepik

Ще кілька місяців тому ми вже говорили про темно-синій і його вічне суперництво з чорним. Тоді здавалось, що він просто намагається зайняти місце класики, але подіуми й вуличні луки швидко показали інше: цей відтінок не претендує, він уже став фаворитом року.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Стриманий, глибокий, сучасний — той випадок, коли колір працює на образ, а не навпаки. І, що найцікавіше, ці два "вічні опоненти" — чорний і темно-синій — зовсім не конфліктують. Навпаки, вони поводяться як стара добра команда: один врівноважує інший, а аксесуари в чорному чудово підтримують темно-сині речі.

Коли ми нарешті перестали ставитись до цього відтінку як до заміни, а побачили в ньому власну елегантність, він впевнено зайняв головну роль сезону — пальто.

Темно-синє пальто має вишуканий і елегантний вигляд
Coach. Фото з Vogue

Якого кольору пальто буде в тренді 2026

Темно-синє пальто в 2026 році — це не просто теплий верхній одяг. Це універсальний герой, який працює з ранку до вечора. Коротке, міді, майже до підлоги — варіантів безліч. І що приємно, воно має доречний вигляд всюди. В офісі, на прогулянці, на вечірці або навіть у тих ексцентричних образах, де зазвичай складно знайти баланс.

Його не потрібно підлаштовувати під тон. Навпаки, темно-синій чудово поєднується з бордовим, сірим, молочним і, звичайно, з чорним — саме той випадок, коли різні відтінки створюють глибину, а не хаос.

З яким одягом можна носити темно-синє пальто
Гарне пальто в синьому кольорі. Фото з Vogue

Окрема історія — моделі з поясом. "Халатний" крій додає певної свободи, а пояс, виконаний з тієї ж тканини, дозволяє грати зі силуетом. Хтось затягує його щільно, щоб підкреслити талію, хтось зав’язує легким вузлом, а інші взагалі залишають просто висіти — теж має красивий, ніби це було задумано з самого початку.

Пальто з поясом варте окремої уваги
Пальто з поясом. Фото з Vogue

Темно-синє пальто вже не тренд, який треба підхопити. Це річ, що залишиться з нами надовго — проста, глибока й неймовірно універсальна.

Раніше ми писали про те, які дублянки можна сміливо носити нового сезону.

Також ми повідомляли, яке пальто буде триматись в трендах не один рік, бо завжди має доречний вигляд.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
