Улюблений верхній одяг зими 2025/26 — дублянки в тренді

Дівчина з собакою в модній дублянці. Фото: freepik

Сезон дублянок офіційно відкрито. Коли листопад нарешті увійшов у свій звичний холодний режим, легкі пальта вже не рятують. Тому саме час переходити на теплішу "важку артилерію". Дублянка — це фактично м’який теплий кокон (байдуже, натуральне хутро чи еко), який упевнено тримає мороз до –25°С.

Новини.LIVE розповість про те, яку ж саме дублянку варто придбати.

Реклама

Читайте також:

Яку дублянку обрати на цю зиму

Один із варіантів — укорочений вінтажний "авіатор". Також зверніть увагу на дублянки у відтінках коричневого.

Від світло-кавового до глибокого шоколаду — будь-який варіант вдало впишеться у зимову капсулу. Коричневий колір робить образ цілісним і додає йому дорожчого звучання без жодних додаткових зусиль.

Укорочена коричнева дублянка. Фото з Instagram

На що звернути увагу в першу чергу

На комір. Саме він формує характер дублянки. У деяких моделей він збігається з основним кольором, а у інших створює стильний контраст. Особливо ефектними будуть коричневі дублянки з білим хутром: такий акцент додає образу глибини й робить його виразнішим.

Далі варто звернути увагу на довжину. Якщо вам близькі прості, спокійні образи на кожен день, радимо придивитися до укорочених моделей або тих, що закінчуються на рівні стегон. Якщо ж хочеться тепла, жіночності та відчуття "повного захисту", тоді ідеальним рішенням стане довга дублянка-пальто, що закриває ноги.

Довга дублянка-пальто. Фото з Instagram

Як стилізувати коричневу дублянку

Дублянки носять з широкими джинсами та чорним лонгслівою — виходить максимально простий, але дуже точний образ, який підходить майже на будь-яку зиму.

Простий образ з дублянкою. Фото з Instagram

Також спробуйте поєднати дублянку з теплим вовняним платтям, високими шкарпетками та місткою сумкою. Це створює образ, який одночасно має м’який й практичний вигляд.

Взуття можна обрати будь-яке. Чоботи, ботильйони на невисокому каблуку, лофери, оксфорди чи навіть уггі — обирайте залежно від вашого стилю та погоди.

Дублянка та уггі в образі. Фото з Instagram

Коричнева дублянка — це не просто чергова зимова покупка. Це річ, яка може легко стати центром кожного вашого образу. Універсальна, тепла й позатрендова — вона прослужить вам не один рік і стане основою зимової капсули.

Раніше ми писали про те, яку стильну куртку не так давно показала Тіна Кароль.

Також ми повідомляли, який фасон пальта буде актуальним не один сезон.