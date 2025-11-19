Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Модні дублянки 2025/26 — які моделі виправдають очікування

Модні дублянки 2025/26 — які моделі виправдають очікування

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 18:34
Оновлено: 12:26
Улюблений верхній одяг зими 2025/26 — дублянки в тренді
Дівчина з собакою в модній дублянці. Фото: freepik

Сезон дублянок офіційно відкрито. Коли листопад нарешті увійшов у свій звичний холодний режим, легкі пальта вже не рятують. Тому саме час переходити на теплішу "важку артилерію". Дублянка — це фактично м’який теплий кокон (байдуже, натуральне хутро чи еко), який упевнено тримає мороз до –25°С.

Новини.LIVE розповість про те, яку ж саме дублянку варто придбати.

Реклама
Читайте також:

Яку дублянку обрати на цю зиму

Один із варіантів — укорочений вінтажний "авіатор". Також зверніть увагу на дублянки у відтінках коричневого.

Від світло-кавового до глибокого шоколаду — будь-який варіант вдало впишеться у зимову капсулу. Коричневий колір робить образ цілісним і додає йому дорожчого звучання без жодних додаткових зусиль.

Коричнева дублянка має дорогий вигляд
Укорочена коричнева дублянка. Фото з Instagram

На що звернути увагу в першу чергу

На комір. Саме він формує характер дублянки. У деяких моделей він збігається з основним кольором, а у інших створює стильний контраст. Особливо ефектними будуть коричневі дублянки з білим хутром: такий акцент додає образу глибини й робить його виразнішим.

Далі варто звернути увагу на довжину. Якщо вам близькі прості, спокійні образи на кожен день, радимо придивитися до укорочених моделей або тих, що закінчуються на рівні стегон. Якщо ж хочеться тепла, жіночності та відчуття "повного захисту", тоді ідеальним рішенням стане довга дублянка-пальто, що закриває ноги.

Довга дублянка-пальто на зиму ідеальний вибір
Довга дублянка-пальто. Фото з Instagram

Як стилізувати коричневу дублянку

Дублянки носять з широкими джинсами та чорним лонгслівою — виходить максимально простий, але дуже точний образ, який підходить майже на будь-яку зиму.

Джинси, лонгслів та джинси створює ідеальний образ
Простий образ з дублянкою. Фото з Instagram

Також спробуйте поєднати дублянку з теплим вовняним платтям, високими шкарпетками та місткою сумкою. Це створює образ, який одночасно має м’який й практичний вигляд.

Взуття можна обрати будь-яке. Чоботи, ботильйони на невисокому каблуку, лофери, оксфорди чи навіть уггі — обирайте залежно від вашого стилю та погоди.

Яке взуття обрати до дублянки
Дублянка та уггі в образі. Фото з Instagram

Коричнева дублянка — це не просто чергова зимова покупка. Це річ, яка може легко стати центром кожного вашого образу. Універсальна, тепла й позатрендова — вона прослужить вам не один рік і стане основою зимової капсули.

Раніше ми писали про те, яку стильну куртку не так давно показала Тіна Кароль.

Також ми повідомляли, який фасон пальта буде актуальним не один сезон.

мода тренди стиль верхній одяг 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації