Любимая верхняя одежда зимы 2025/26 — дубленки в тренде

Девушка с собакой в модной дубленке. Фото: freepik

Сезон дубленок официально открыт. Когда ноябрь наконец-то вошел в свой привычный холодный режим, легкие пальто уже не спасают. Поэтому самое время переходить на более теплую "тяжелую артиллерию". Дубленка — это фактически мягкий теплый кокон (неважно, натуральный мех или эко), который уверенно держит мороз до -25°С.

Новини.LIVE расскажет о том, какую же именно дубленку стоит приобрести.

Реклама

Читайте также:

Какую дубленку выбрать на эту зиму

Один из вариантов — укороченный винтажный "авиатор". Также обратите внимание на дубленки в оттенках коричневого.

От светло-кофейного до глубокого шоколада — любой вариант удачно впишется в зимнюю капсулу. Коричневый цвет делает образ целостным и придает ему более дорогое звучание без каких-либо дополнительных усилий.

Укороченная коричневая дубленка. Фото из Instagram

На что обратить внимание в первую очередь

На воротник. Именно он формирует характер дубленки. У некоторых моделей он совпадает с основным цветом, а у других создает стильный контраст. Особенно эффектными будут коричневые дубленки с белым мехом: такой акцент добавляет образу глубины и делает его более выразительным.

Далее стоит обратить внимание на длину. Если вам близки простые, спокойные образы на каждый день, советуем присмотреться к укороченным моделям или тем, что заканчиваются на уровне бедер. Если же хочется тепла, женственности и ощущения "полной защиты", тогда идеальным решением станет длинная дубленка-пальто, закрывающая ноги.

Длинная дубленка-пальто. Фото из Instagram

Как стилизовать коричневую дубленку

Дубленки носят с широкими джинсами и черным лонгсливом — получается максимально простой, но очень точный образ, который подходит почти на любую зиму.

Простой образ с дубленкой. Фото из Instagram

Также попробуйте совместить дубленку с теплым шерстяным платьем, высокими носками и вместительной сумкой. Это создает образ, который одновременно имеет мягкий и практичный вид.

Обувь можно выбрать любую. Сапоги, ботильоны на невысоком каблуке, лоферы, оксфорды или даже угги — выбирайте в зависимости от вашего стиля и погоды.

Дубленка и угги в образе. Фото из Instagram

Коричневая дубленка — это не просто очередная зимняя покупка. Это вещь, которая может легко стать центром каждого вашего образа. Универсальная, теплая и внетрендовая — она прослужит вам не один год и станет основой зимней капсулы.

Ранее мы писали о том, какую стильную куртку не так давно показала Тина Кароль.

Также мы сообщали, какой фасон пальто будет актуальным не один сезон.