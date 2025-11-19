Видео
Видео

Модные дубленки 2025/26 — какие модели оправдают ожидания

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 18:34
обновлено: 12:26
Любимая верхняя одежда зимы 2025/26 — дубленки в тренде
Девушка с собакой в модной дубленке. Фото: freepik

Сезон дубленок официально открыт. Когда ноябрь наконец-то вошел в свой привычный холодный режим, легкие пальто уже не спасают. Поэтому самое время переходить на более теплую "тяжелую артиллерию". Дубленка — это фактически мягкий теплый кокон (неважно, натуральный мех или эко), который уверенно держит мороз до -25°С.

Новини.LIVE расскажет о том, какую же именно дубленку стоит приобрести.

Один из вариантов — укороченный винтажный "авиатор". Также обратите внимание на дубленки в оттенках коричневого.

От светло-кофейного до глубокого шоколада — любой вариант удачно впишется в зимнюю капсулу. Коричневый цвет делает образ целостным и придает ему более дорогое звучание без каких-либо дополнительных усилий.

Коричнева дублянка має дорогий вигляд
Укороченная коричневая дубленка. Фото из Instagram

На что обратить внимание в первую очередь

На воротник. Именно он формирует характер дубленки. У некоторых моделей он совпадает с основным цветом, а у других создает стильный контраст. Особенно эффектными будут коричневые дубленки с белым мехом: такой акцент добавляет образу глубины и делает его более выразительным.

Далее стоит обратить внимание на длину. Если вам близки простые, спокойные образы на каждый день, советуем присмотреться к укороченным моделям или тем, что заканчиваются на уровне бедер. Если же хочется тепла, женственности и ощущения "полной защиты", тогда идеальным решением станет длинная дубленка-пальто, закрывающая ноги.

Довга дублянка-пальто на зиму ідеальний вибір
Длинная дубленка-пальто. Фото из Instagram

Как стилизовать коричневую дубленку

Дубленки носят с широкими джинсами и черным лонгсливом — получается максимально простой, но очень точный образ, который подходит почти на любую зиму.

Джинси, лонгслів та джинси створює ідеальний образ
Простой образ с дубленкой. Фото из Instagram

Также попробуйте совместить дубленку с теплым шерстяным платьем, высокими носками и вместительной сумкой. Это создает образ, который одновременно имеет мягкий и практичный вид.

Обувь можно выбрать любую. Сапоги, ботильоны на невысоком каблуке, лоферы, оксфорды или даже угги — выбирайте в зависимости от вашего стиля и погоды.

Яке взуття обрати до дублянки
Дубленка и угги в образе. Фото из Instagram

Коричневая дубленка — это не просто очередная зимняя покупка. Это вещь, которая может легко стать центром каждого вашего образа. Универсальная, теплая и внетрендовая — она прослужит вам не один год и станет основой зимней капсулы.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
