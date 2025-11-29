Найстильніші куртки 2026 року — елегантні та практичні

Трендова куртка на запах. Фото: Instagram

Навіть у сильні морози можна мати стильний вигляд. Тренди 2026 року це яскраво демонструють. У моді будуть різноманітні фасони верхнього одягу: від об'ємних пуховиків і парок до укорочених бомберів та кімоно. В тренді — легкість, витонченість та комфорт.

П'ять стильних курток на 2026 рік

Куртка-пальто

Такий варіант підійде тим, хто хоче мати елегантний вигляд і при цьому почуватися комфортно. Куртка-пальто підійде абсолютно до всіх образів: від спортивного образу для прогулянки до витончених луків із сукнею та підборами.

Чорна куртка-пальто. Фото: Instagram

Укорочена куртка

Вже кілька сезонів поспіль укорочені куртки не втрачають актуальності, і цей не виняток. Така модель має лаконічний вигляд та підкорює стриманістю. Однак варто враховувати, що укорочена куртка буде не дуже практичним варіантом на морозну погоду.

Коротка рожева куртка. Фото: Instagram

Лакована куртка

Ще один тренд 2026 року — лакована куртка. Дизайнери радять звернути увагу на насичені та глибокі кольори: бордо, зелений, синій чи коричневий. Такий верхній одяг стане головним акцентом образу.

Чорна лакована куртка. Фото: Instagram

Парка

Наступного року не вийде з моди й парка. Такий верхній одяг пасуватиме до повсякденних зручних образів. Особливо актуальними будуть моделі зі штучним хутром на комірі.

Стильна парка. Фото: Instagram

Куртка-кімоно

Вільний крій таких курток дозволяє додати образу розслабленості. Верхній одяг на запах — це універсальний елемент гардероба, який підійде до різних стилів. До того ж куртку-кімоно можна легко комбінувати з іншими речами, створюючи багатошарові образи.

Куртка-кімоно в молочному відтінку. Фото: Instagram

У 2026 році в тренді буде зручний верхній одяг. Обирайте моделі, які будуть універсальними та практичними.

