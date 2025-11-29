Відео
Головна Мода Куртки, що впишуться в будь-який образ в 2026 році

Куртки, що впишуться в будь-який образ в 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 09:29
Найстильніші куртки 2026 року — елегантні та практичні
Трендова куртка на запах. Фото: Instagram

Навіть у сильні морози можна мати стильний вигляд. Тренди 2026 року це яскраво демонструють. У моді будуть різноманітні фасони верхнього одягу: від об'ємних пуховиків і парок до укорочених бомберів та кімоно. В тренді — легкість, витонченість та комфорт.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

П'ять стильних курток на 2026 рік

Куртка-пальто

Такий варіант підійде тим, хто хоче мати елегантний вигляд і при цьому почуватися комфортно. Куртка-пальто підійде абсолютно до всіх образів: від спортивного образу для прогулянки до витончених луків із сукнею та підборами.

Трендові куртки на зиму 2025-2026
Чорна куртка-пальто. Фото: Instagram

Укорочена куртка

Вже кілька сезонів поспіль укорочені куртки не втрачають актуальності, і цей не виняток. Така модель має лаконічний вигляд та підкорює стриманістю. Однак варто враховувати, що укорочена куртка буде не дуже практичним варіантом на морозну погоду.

Трендові куртки на зиму 2025-2026
Коротка рожева куртка. Фото: Instagram

Лакована куртка

Ще один тренд 2026 року — лакована куртка. Дизайнери радять звернути увагу на насичені та глибокі кольори: бордо, зелений, синій чи коричневий. Такий верхній одяг стане головним акцентом образу.

Трендові куртки на зиму 2025-2026
Чорна лакована куртка. Фото: Instagram

Парка

Наступного року не вийде з моди й парка. Такий верхній одяг пасуватиме до повсякденних зручних образів. Особливо актуальними будуть моделі зі штучним хутром на комірі.

Трендові куртки на зиму 2025-2026
Стильна парка. Фото: Instagram

Куртка-кімоно

Вільний крій таких курток дозволяє додати образу розслабленості. Верхній одяг на запах — це універсальний елемент гардероба, який підійде до різних стилів. До того ж куртку-кімоно можна легко комбінувати з іншими речами, створюючи багатошарові образи.

Трендові куртки на зиму 2025-2026
Куртка-кімоно в молочному відтінку. Фото: Instagram

У 2026 році в тренді буде зручний верхній одяг. Обирайте моделі, які будуть універсальними та практичними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що акторка Анна Кошмал показала просту, але стильну куртку. Така модель приємно дивує ціною.

Також ми розповідали про те, яке пальто буде в тренді у 2026 році. Цей силует підкорює витонченістю.

Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
