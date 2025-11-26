Яку куртку носить Анна Кошмал цієї зими — її ціна приємно дивує

Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Відома українська акторка Анна Кошмал знову потрапила в центр уваги і цього разу через свій теплий і водночас стильний вибір на холодний сезон. Зірка, яку глядачі знають за ролями у "Сватах", "Будиночку на щастя" та багатьох інших серіалах, показала, яку куртку обрала для прохолодної погоди і це справжня знахідка для тих, хто цінує комфорт без зайвого пафосу.

Яку куртку на зиму взяла Анна Кошмал

На новому фото Анні — на ній чорна дута куртка Adidas. Та сама модель, яка має легкий спортивний характер, але при цьому універсальна й підходить майже до всіх casual-луків. У бренду такі куртки зазвичай теплі навіть без зайвих шарів одягу: всередині — пух, який добре тримає тепло, а зверху щільна тканина, що не пропускає вітер.

Кошмал в куртці Adidas. Фото: instagram.com/smorkovkina

Ця конкретна модель зроблена частково з перероблених та відновлюваних матеріалів. Adidas останні роки активно рухається у відповідальний fashion, і ця куртка один із прикладів, коли стиль не суперечить екологічному підходу. Матеріали, які вже були створені, отримують друге життя, а ми менше залежимо від нових ресурсів.

Модель куртки Adicolor. Фото: instagram.com/smorkovkina

Модель називається Adicolor — об’ємна, тепла та дуже зручна. Такий фасон дозволяє не замерзнути навіть під час різкого вітру, а силует не робить фігуру важкою чи незграбною. Куртка тримає форму й виглядає акуратно, навіть якщо під нею светр чи худі.

На офіційному сайті її ціна — 4 499 грн.

Куртка Adicolor. Фото: Adidas

Щодо розміру: Adidas зазвичай чесний зі своєю сіткою. Якщо хочеться мати вільніший вигляд, майже oversize-ефект — беріть на розмір більше.

У цілому вибір Анни Кошмал зрозумілий: тепло, практично та з акцентом на функціональність. Саме той варіант, який легко вписується у щоденний зимовий ритм.

