Самая модная верхняя одежда зимы 2025-2026 — она из овчины

Дата публикации 1 декабря 2025 16:28
Какая верхняя одежда из овчины стала трендом зимы — очень модная
Девушка в шубе. Фото: freepik

Этой зимой мода будто договорилась об одном: хочется тепла, фактуры и вещей, которые работают в любой ситуации. На переднем плане — shearling. Это та самая обработанная овчина с мягким кудрявым мехом, которую мы привыкли называть "барашком". Из нее создают самые красивые дубленки, куртки и шубы сезона. Видно, что дизайнеры просто не могут не играть с этой текстурой.

По этому поводу fashion-редактор Екатерина Собкова высказалась в комментарии РБК-Україна.

Читайте также:

Что такое shearling и почему его так любят

Shearling — натуральная овчина с сохраненным мехом: с одной стороны — пушистые завитки, с другой замша или гладкая кожа. Материал легкий, теплый и чрезвычайно износостойкий. В моде этим словом могут называть и натуральную овчину, и качественные искусственные аналоги, если они имеют подобную фактуру.

Из shearling создают дубленки, шубы, куртки и жилеты — практичные и одновременно стильные вещи, которые держат форму и не выходят из моды годами.

Верхній одяг з овчини в тренді тримається роками
Дубленка на овчине. Фото из Instagram

Какие модели из "барашка" считаются самыми удачными этой зимой

Двусторонняя дубленка на овчине

Самая умная покупка сезона. Ее можно носить в двух настроениях:

  • кожей или замшей наружу — мехом внутрь;
  • или наоборот — вывернуть мех наружу и получить совершенно другой образ.

Фактически это две разные вещи в одном гардеробе — за это дизайнерам отдельное спасибо.

Особенно удачно смотрятся теплые коричневые оттенки: корица, шоколад. К ним хочется добавить светлые широкие джинсы и замшевые угги — получается немного стритстайлово, но очень собранно.

Шоколадні відтінки серед верхнього одягу в тренді
Коричневая дубленка. Фото из Instagram

Укороченная шуба с максимальной фактурностью

Короткие модели с густым кудрявым мехом — настоящая звезда зимы. Они создают лаконичный, но выразительный силуэт. В тренде мягкие кремовые и бежевые тона.

К такому верху стилисты советуют узкие брюки или джинсы bootcut. Аккуратные остроносые ботильоны добавляют высоты и делают образ взрослым и уверенным.

Укорочені дублянки і шуби цього сезону в моді
Укороченная дубленка. Фото из Instagram

Кремовая дубленка из овчины

Кремовая дубленка прекрасно сочетается со светлыми джинсами и темным базовым джемпером. Обувь лучше выбрать замшевую или с меховой подкладкой. Большая сумка-шопер и очки в коричневой оправе добавляют луку городской непринужденности.

Кремова дублянка з овчини має попит цього сезону
Кремовая дубленка из овчины. Фото из Instagram

Яркая овчина из овчины

Для тех, кто не хочет "растворяться" в бежевых тонах. Электрик, кобальт, глубокий синий — такие модели видны с первой секунды. Как вариант образа, синяя шуба с желтой сумкой и яркими колготками в тон.

Яскраві кольори серед верхньої одягу теж в тренді
Яркая овчина. Фото из Instagram

Очень европейский, смелый и жизнерадостный подход.

мода тренды стиль куртка верхняя одежда
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
