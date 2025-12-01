Відео
Наймодніший верхній одяг зими 2025–2026 — він з овчини

Дата публікації: 1 грудня 2025 16:28
Який верхній одяг з овчини став трендом зими — дуже модний
Дівчина в шубі. Фото: freepik

Цієї зими мода ніби домовилась про одне: хочеться тепла, фактури і речей, які працюють у будь-якій ситуації. На передньому плані — shearling. Це та сама оброблена овчина з м’яким кучерявим хутром, яку ми звикли називати "баранчиком". З неї створюють найкрасивіші дублянки, куртки та шуби сезону. Видно, що дизайнери просто не можуть не гратися з цією текстурою.

З цього приводу fashion-редакторки Катерина Собкова висловилась в коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Що таке shearling і чому його так люблять

Shearling — натуральна овчина зі збереженим хутром: із одного боку — пухнасті завитки, з іншого замша або гладка шкіра. Матеріал легкий, теплий і надзвичайно зносостійкий. У моді цим словом можуть називати і натуральну овчину, і якісні штучні аналоги, якщо вони мають подібну фактуру.

З shearling створюють дублянки, шуби, куртки та жилети — практичні й одночасно стильні речі, які тримають форму і не виходять з моди роками.

Верхній одяг з овчини в тренді тримається роками
Дублянка на овчині. Фото з Instagram

Які моделі з "баранчика" вважаються найвдалішими цієї зими

Двостороння дублянка

Найрозумніша покупка сезону. Її можна носити в двох настроях:

  • шкірою чи замшею назовні — хутром усередину;
  • або навпаки — вивернути хутро назовні й отримати зовсім інший образ.

Фактично це дві різні речі в одному гардеробі — за це дизайнерам окрема подяка.

Особливо вдалий вигляд мають теплі коричневі відтінки: кориця, шоколад. До них хочеться додати світлі широкі джинси та замшеві уггі — виходить трохи стрітстайлово, але дуже зібрано.

Шоколадні відтінки серед верхнього одягу в тренді
Коричнева дублянка. Фото з Instagram

Укорочена шуба з максимальною фактурністю

Короткі моделі з густим кучерявим хутром — справжня зірка зими. Вони створюють лаконічний, але виразний силует. У тренді м’які кремові й бежеві тони.

До такого верху стилісти радять вузькі штани або джинси bootcut. Акуратні гостроносі ботильйони додають висоти та роблять образ дорослим і впевненим.

Укорочені дублянки і шуби цього сезону в моді
Укорочена дублянка. Фото з Instagram

Кремова дублянка з овчини

Кремова дублянка чудово поєднується зі світлими джинсами та темним базовим джемпером. Взуття краще обрати замшеве або з хутряною підкладкою. Велика сумка-шопер і окуляри в коричневій оправі додають луку міської невимушеності.

Кремова дублянка з овчини має попит цього сезону
Кремова дублянка з овчини. Фото з Instagram

Яскрава овчина

Для тих, хто не хоче "розчинятися" в бежевих тонах. Електрик, кобальт, глибокий синій — такі моделі видно з першої секунди. Як варіант образу, синя шуба з жовтою сумкою та яскравими колготками в тон.

Яскраві кольори серед верхньої одягу теж в тренді
Яскрава овчина. Фото з Instagram

Дуже європейський, сміливий і життєрадісний підхід.

Раніше ми писали про те, яке пальто буде в тренді 2026 року. Вся справа в модному кольорі.

Також ми повідомляли, на яку зимову куртку зробила ставку цього сезону Анна Кошмал.

Автор: Юлія Печерська
Автор:
Юлія Печерська
