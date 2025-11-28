Відео
Пальто, що підкорило 2026 рік — завдяки одному кольору

Пальто, що підкорило 2026 рік — завдяки одному кольору

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 18:12
Пальто, яке виділятиметься з натовпу у 2026 — завдяки трендовому кольору
Пальто в красивому кольорі. Фото: freepik

Схоже, що бургунді має власний характер і зовсім не збирається сходити з модних позицій. У минулому сезоні ми бачили цей глибокий червоно-винний відтінок скрізь: у костюмах, светрах, шубах, аксесуарах. Здавалося, що він от-от набридне публіці — та ні, колір тільки набрав обертів. Весною й влітку він трохи "приглушив голос", але цієї осені знову повернувся на подіуми, ніби зовсім і не зникав.

Про це пише Elle.

Читайте також:

Яке пальто радять носити стилісти у 2026

Якщо подивитися на свіжі колекції Elie Saab, Dior чи Max Mara, стає зрозуміло, що бургунді переживає нове переродження. Але вже не у вигляді дрібних акцентів, а як повноправний герой верхнього одягу. Найчастіше дизайнери пропонують саме пальта і це влучний вибір. Такий відтінок чудово тримає увагу. Він додає образу глибини й вишуканості, не затьмарюючи інші деталі.

Це пальто стало головним героєм гардеробу
Max Mara. Фото з Vogue

Найприємніше те, що бургунді зовсім не такий складний, як може здатися. Він чудово дружить майже з усією палітрою — від молочного й сірого до яскраво-зеленого чи ніжно-рожевого. Для контрасту обирайте поєднання з червоним або смарагдовим. А якщо хочеться спокою, то чорний, кремовий чи графіт завжди поруч. І будь-який варіант матиме органічний вигляд.

Шкіра не покидає тренди
Burberry. Фото з Vogue

На подіумах цього сезону можна побачити цілу палітру бордових пальт: класичні міді та максі, моделі з поясом, прямі силуети без зайвого декору. Поряд із ними — шкіряні варіанти, пальта з хутра, моделі з бахромою, блиском або принтом. Elisabetta Franchi, Emporio Armani та інші бренди показують, що відтінок можна подати по-різному.

Пальто в цьому кольорі має елегантний вигляд
Elisabetta Franchi. Фото з Vogue

Та все ж головний секрет бургунді у стриманій елегантності. Він не потребує зайвих прикрас. Варто обрати гарну тканину — вовну чи кашемір, продуманий крій і мінімум фурнітури. І ви отримуєте пальто, яке не втратить актуальності кілька сезонів поспіль.

Tom Ford, Giambattista Valli, Chet Lo — усі вони показують, що цей колір доречний у будь-якій інтерпретації.

Раніше ми писали про те, які пальта відразу кардинально оновлять ваш образ.

Також ми повідомляли про модний фасон пальто, який буде актуальним ще довгі роки.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
