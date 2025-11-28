Стильна інвестиція зими — базовий джемпер, який носитимуть всі

Дівчині в джемпері. Фото: freepik

Джемпер із круглим вирізом, який ми роками сприймали як "звичайну базу", раптом повернувся у модні лідери. І що найцікавіше — саме ця проста річ сьогодні має дорожчий та актуальніший вигляд за найвигадливіші трендові моделі.

Про це пише видання "1+1".

Реклама

Читайте також:

Цієї зими у фокусі стримані, м’які силуети та речі, які працюють у будь-якому образі. На зміну яскравим светрам і великим логотипам приходить спокійний, продуманий трикотаж. Той самий джемпер із круглим вирізом, який ще вчора здавався "нудним", сьогодні вважається найраціональнішою покупкою сезону.

Чому всі раптом заговорили про цей джемпер

Мода останніх років змінилась і гучні тренди поступилися місцем акуратній "тихій розкоші", де кожна річ має приносити комфорт щодня, а не лише раз на фото. Джемпер із круглим вирізом вписується в цю ідею ідеально — він не привертає зайвої уваги, але завжди робить образ зібраним і продуманим.

Джемпер в трендовому кольорі. Фото з Instagram

Як носити джемпер цього сезону

Тут немає складних правил. Тонкий джемпер можна надягати просто на тіло — він красиво повторює лінії фігури та додає образу м’якості. А можна з комбінувати з білою сорочкою чи лонгслівою — виходить легкий натяк на естетику "old money". Із денімом виходить ідеальний варіант для повсякденності.

Бежевий стильний джемпер. Фото з Instagram

З класичними брюками й тренчем — вже зовсім інший настрій, більш зібраний. Під пуховик, із лоферами чи кросівками вийде сучасний, простий образ і без зайвого пафосу.

На що звернути увагу у магазині:

обирайте натуральні тканини: шерсть, кашемир, альпаку або їхню м’яку суміш;

дивіться, щоб полотно тримало форму й не розтягувалося після примірки;

кольори краще брати базові: білий, молочний, графітовий, чорний, темно-синій;

посадка — легкий оверсайз або чітка класика по плечах.

По суті, це той рідкісний випадок, коли непомітна річ створює найбільш завершені образи.

Джемпер із круглим вирізом давно перестав бути просто базою: він став тією спокійною, впевненою деталлю, яка тримає весь стиль. І саме такі речі найкраще витримують час.

Раніше ми писали про те, що светри з ноткою ретро в стилі 60-х та 2000-х знову набирають популярності.

Також ми повідомляли, який светр вважається найбільш затишним на цю зиму.