Главная Мода Неожиданное возвращение — базовый джемпер снова в тренде

Неожиданное возвращение — базовый джемпер снова в тренде

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 11:19
Стильная инвестиция зимы — базовый джемпер, что будут носить все
Девушке в джемпере. Фото: freepik

Джемпер с круглым вырезом, который мы годами воспринимали как "обычную базу", вдруг вернулся в модные лидеры. И что самое интересное — именно эта простая вещь сегодня выглядит дороже и актуальнее самых причудливых трендовых моделей.

Об этом пишет издание "1+1".

Читайте также:

Этой зимой в фокусе сдержанные, мягкие силуэты и вещи, которые работают в любом образе. На смену ярким свитерам и крупным логотипам приходит спокойный, продуманный трикотаж. Тот самый джемпер с круглым вырезом, который еще вчера казался "скучным", сегодня считается самой рациональной покупкой сезона.

Почему все вдруг заговорили об этом джемпере

Мода последних лет изменилась и громкие тренды уступили место аккуратной "тихой роскоши", где каждая вещь должна приносить комфорт ежедневно, а не только раз на фото. Джемпер с круглым вырезом вписывается в эту идею идеально — он не привлекает лишнего внимания, но всегда делает образ собранным и продуманным.

Джемпер з круглим вирізом в тренді
Джемпер в трендовом цвете. Фото из Instagram

Как носить джемпер в этом сезоне

Здесь нет сложных правил. Тонкий джемпер можно надевать просто на тело — он красиво повторяет линии фигуры и добавляет образу мягкости. А можно комбинировать с белой рубашкой или лонгсливом — получается легкий намек на эстетику "old money". С денимом получается идеальный вариант для повседневности.

З яким джемпером вийде дорогий образ
Бежевый стильный джемпер. Фото из Instagram

С классическими брюками и тренчем — уже совсем другое настроение, более собранное. Под пуховик, с лоферами или кроссовками получится современный, простой образ и без лишнего пафоса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На что обратить внимание в магазине:

  • выбирайте натуральные ткани: шерсть, кашемир, альпаку или их мягкую смесь;
  • смотрите, чтобы полотно держало форму и не растягивалось после примерки;
  • цвета лучше брать базовые: белый, молочный, графитовый, черный, темно-синий;
  • посадка — легкий оверсайз или четкая классика по плечам.

По сути, это тот редкий случай, когда неброская вещь создает наиболее завершенные образы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джемпер с круглым вырезом давно перестал быть просто базой: он стал той спокойной, уверенной деталью, которая держит весь стиль. И именно такие вещи лучше всего выдерживают время.

Ранее мы писали о том, что свитера с ноткой ретро в стиле 60-х и 2000-х снова набирают популярность.

Также мы сообщали, какой свитер считается самым уютным на эту зиму.

мода тренды вещи стиль свитер
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
