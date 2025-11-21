Пальта, які мають ультрастильний вигляд — навіть без аксесуарів

Дівчина в пальто Teddy. Фото: freepik

У розпал підготовки до холодів ми всі переглядаємо свої гардероби й намагаємося знайти той самий верхній одяг, який і грітиме, і радуватиме око. Пальто в цьому сенсі — найнадійніший варіант: воно не прив’язане до конкретного стилю чи настрою й легко доповнює як мінімалістичні, так і більш сміливі поєднання. Але інколи базові кольори вже не дають того ефекту, який хочеться відчути взимку.

На які саме кольори звернути увагу взимку, розповіли в Cosmopolitan.

Реклама

Читайте також:

Цього сезону дизайнери вирішили зламати правило про "все нейтральне взимку" й винесли на подіуми колекції, наповнені яскравими відтінками. Саме кольорові пальта мають усі шанси стати головними героями осінньо-зимових образів.

Темно-синій, насичений червоний і теплий гірчичний — ці три кольори найчастіше з’являлися в колекціях, причому як на класичних довгих силуетах, так і на більш креативних моделях, що нагадують артоб’єкти. Але й це не все. Деякі бренди запропонували альтернативу — глибокі землисто-зелені відтінки, які створюють ефект "спокійної розкоші".

Якого кольору пальта носити цієї зими

Щоб легше було орієнтуватися у всій цій святковій палітрі, ось кілька напрямів, які дизайнери виділили серед усього іншого.

Червоні пальта — Blumarine

Соковиті, теплі, іноді майже вогняні. Такі моделі не просто доповнюють образ, а повністю беруть його під контроль. Варто лише додати прості базові речі і пальто зробить усе за вас.

Blumarine. Фото з Cosmopolitan

Сині пальта — Dries Van Noten

Глибокий темно-синій виглядає стримано, але не нудно. Він чудово працює і в ділових образах, і в більш relaxed-комбінаціях.

Dries Van Noten. Фото з Cosmopolitan

Жовті та гірчичні — Gucci

Теплі, сонячні тони взагалі рідко зустрічаються в зимовому гардеробі, тому мають особливо ефектний вигляд. Гірчичне пальто може ще й значно покращувати настрій.

Gucci. Фото з Cosmopolitan

Землисто-зелені — Alainpaul

Це вибір для тих, хто хоче кольору, але не готовий до кардинальних рішень. Глибокі зелені відтінки залишаються в рамках класики, але додають образу об’єму та характеру.

Alainpaul. Фото з Cosmopolitan

Зима — чудовий час, щоб дозволити собі трохи кольору. Тим паче, коли дизайнерські колекції буквально підштовхують до цього. Обирайте той відтінок, який відгукується вам найбільше, і дозвольте пальту стати вашим власним антидепресантом у холодні місяці.

Раніше ми писали про те, які дублянки в тренді будуть цієї зими і їх досить легко стилізувати в образі.

Також ми повідомляли про пальто, що завдяки своєму універсальному фасону, буде в моді не один рік.