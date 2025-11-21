Пальто, которые выглядят ультрастильно — даже без аксессуаров

Девушка в пальто Teddy. Фото: freepik

В разгар подготовки к холодам мы все пересматриваем свои гардеробы и пытаемся найти ту самую верхнюю одежду, которая будет и греть, и радовать глаз. Пальто в этом смысле — самый надежный вариант: оно не привязано к конкретному стилю или настроению и легко дополняет как минималистичные, так и более смелые сочетания. Но иногда базовые цвета уже не дают того эффекта, который хочется почувствовать зимой.

На какие именно цвета обратить внимание зимой, рассказали в Cosmopolitan.

В этом сезоне дизайнеры решили сломать правило о "все нейтральное зимой" и вынесли на подиумы коллекции, наполненные яркими оттенками. Именно цветные пальто имеют все шансы стать главными героями осенне-зимних образов.

Темно-синий, насыщенный красный и теплый горчичный — эти три цвета чаще всего появлялись в коллекциях, причем как на классических длинных силуэтах, так и на более креативных моделях, напоминающих арт-объекты. Но и это не все. Некоторые бренды предложили альтернативу — глубокие землисто-зеленые оттенки, что создают эффект "спокойной роскоши".

Какого цвета пальто носить этой зимой

Чтобы легче было ориентироваться во всей этой праздничной палитре, вот несколько направлений, которые дизайнеры выделили среди всего прочего.

Красные пальто — Blumarine

Сочные, теплые, иногда почти огненные. Такие модели не просто дополняют образ, а полностью берут его под контроль. Стоит лишь добавить простые базовые вещи и пальто сделает все за вас.

Blumarine. Фото из Cosmopolitan

Синие пальто — Dries Van Noten

Глубокий темно-синий выглядит сдержанно, но не скучно. Он отлично работает и в деловых образах, и в более relaxed-комбинациях.

Dries Van Noten. Фото из Cosmopolitan

Желтые и горчичные — Gucci

Теплые, солнечные тона вообще редко встречаются в зимнем гардеробе, поэтому смотрятся особенно эффектно. Горчичное пальто может еще и значительно улучшать настроение.

Gucci. Фото из Cosmopolitan

Землисто-зеленые — Alainpaul

Это выбор для тех, кто хочет добавить цвета в образ, но не готов к кардинальным решениям. Глубокие зеленые оттенки остаются в рамках классики, но добавляют образу объема и характера.

Alainpaul. Фото из Cosmopolitan

Зима — отличное время, чтобы позволить себе немного цвета. Тем более, когда дизайнерские коллекции буквально подталкивают к этому. Выбирайте тот оттенок, который отзывается вам больше всего, и позвольте пальто стать вашим собственным антидепрессантом в холодные месяцы.

