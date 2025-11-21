Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Пальто, что обновят любой образ — на зиму то, что надо

Пальто, что обновят любой образ — на зиму то, что надо

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 18:55
обновлено: 13:21
Пальто, которые выглядят ультрастильно — даже без аксессуаров
Девушка в пальто Teddy. Фото: freepik

В разгар подготовки к холодам мы все пересматриваем свои гардеробы и пытаемся найти ту самую верхнюю одежду, которая будет и греть, и радовать глаз. Пальто в этом смысле — самый надежный вариант: оно не привязано к конкретному стилю или настроению и легко дополняет как минималистичные, так и более смелые сочетания. Но иногда базовые цвета уже не дают того эффекта, который хочется почувствовать зимой.

На какие именно цвета обратить внимание зимой, рассказали в Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

В этом сезоне дизайнеры решили сломать правило о "все нейтральное зимой" и вынесли на подиумы коллекции, наполненные яркими оттенками. Именно цветные пальто имеют все шансы стать главными героями осенне-зимних образов.

Темно-синий, насыщенный красный и теплый горчичный — эти три цвета чаще всего появлялись в коллекциях, причем как на классических длинных силуэтах, так и на более креативных моделях, напоминающих арт-объекты. Но и это не все. Некоторые бренды предложили альтернативу — глубокие землисто-зеленые оттенки, что создают эффект "спокойной роскоши".

Какого цвета пальто носить этой зимой

Чтобы легче было ориентироваться во всей этой праздничной палитре, вот несколько направлений, которые дизайнеры выделили среди всего прочего.

Красные пальто — Blumarine

Сочные, теплые, иногда почти огненные. Такие модели не просто дополняют образ, а полностью берут его под контроль. Стоит лишь добавить простые базовые вещи и пальто сделает все за вас.

В моду входить червоне пальто
Blumarine. Фото из Cosmopolitan

Синие пальто — Dries Van Noten

Глубокий темно-синий выглядит сдержанно, но не скучно. Он отлично работает и в деловых образах, и в более relaxed-комбинациях.

Якого кольору пальто буде мати благородний відтінок
Dries Van Noten. Фото из Cosmopolitan

Желтые и горчичные — Gucci

Теплые, солнечные тона вообще редко встречаются в зимнем гардеробе, поэтому смотрятся особенно эффектно. Горчичное пальто может еще и значительно улучшать настроение.

Гірчичне пальто вже давно закріпилось в фаворитах
Gucci. Фото из Cosmopolitan

Землисто-зеленые — Alainpaul

Это выбор для тех, кто хочет добавить цвета в образ, но не готов к кардинальным решениям. Глубокие зеленые оттенки остаются в рамках классики, но добавляют образу объема и характера.

Зелені відтінки у верхньому одязі в тренді
Alainpaul. Фото из Cosmopolitan

Зима — отличное время, чтобы позволить себе немного цвета. Тем более, когда дизайнерские коллекции буквально подталкивают к этому. Выбирайте тот оттенок, который отзывается вам больше всего, и позвольте пальто стать вашим собственным антидепрессантом в холодные месяцы.

Ранее мы писали о том, какие дубленки в тренде будут этой зимой и их достаточно легко стилизовать в образе.

Также мы сообщали о пальто, что благодаря своему универсальному фасону, будет в моде не один год.

мода тренды стиль 2025 год пальто
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации