Главная Мода Пальто, покорившее 2026 год — благодаря одному цвету

Пальто, покорившее 2026 год — благодаря одному цвету

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 18:12
Пальто, которое будет выделяться из толпы в 2026 — благодаря трендовому цвету
Пальто в красивом цвете. Фото: freepik

Похоже, что бургунди имеет собственный характер и совсем не собирается сходить с модных позиций. В прошлом сезоне мы видели этот глубокий красно-винный оттенок везде: в костюмах, свитерах, шубах, аксессуарах. Казалось, что он вот-вот надоест публике — но нет, цвет только набрал обороты. Весной и летом он немного "приглушил голос", но этой осенью снова вернулся на подиумы, будто совсем и не исчезал.

Об этом пишет Elle.

Какое пальто советуют носить стилисты в 2026 году

Если посмотреть на свежие коллекции Elie Saab, Dior или Max Mara, становится понятно, что бургунди переживает новое перерождение. Но уже не в виде мелких акцентов, а как полноправный герой верхней одежды. Чаще всего дизайнеры предлагают именно пальто и это удачный выбор. Такой оттенок прекрасно держит внимание. Он добавляет образу глубины и изысканности, не затмевая другие детали.

Це пальто стало головним героєм гардеробу
Max Mara. Фото из Vogue

Самое приятное то, что бургунди совсем не так сложен, как может показаться. Он отлично дружит почти со всей палитрой — от молочного и серого до ярко-зеленого или нежно-розового. Для контраста выбирайте сочетание с красным или изумрудным. А если хочется спокойствия, то черный, кремовый или графит всегда рядом. И любой вариант будет органично смотреться.

Шкіра не покидає тренди
Burberry. Фото из Vogue

На подиумах в этом сезоне можно увидеть целую палитру бордовых пальто: классические миди и макси, модели с поясом, прямые силуэты без лишнего декора. Наряду с ними — кожаные варианты, пальто из меха, модели с бахромой, блеском или принтом. Elisabetta Franchi, Emporio Armani и другие бренды показывают, что оттенок можно подать по-разному.

Пальто в цьому кольорі має елегантний вигляд
Elisabetta Franchi. Фото из Vogue

И все же главный секрет бургунди в сдержанной элегантности. Он не нуждается в лишних украшениях. Стоит выбрать хорошую ткань — шерсть или кашемир, продуманный крой и минимум фурнитуры. И вы получаете пальто, которое не потеряет актуальности несколько сезонов подряд.

Tom Ford, Giambattista Valli, Chet Lo — все они показывают, что этот цвет уместен в любой интерпретации.

Ранее мы писали о том, какие пальто сразу кардинально обновят ваш образ.

Также мы сообщали о модном фасоне пальто, который будет актуальным еще долгие годы.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
