Пальто, которое будет выделяться из толпы в 2026 — благодаря трендовому цвету

Похоже, что бургунди имеет собственный характер и совсем не собирается сходить с модных позиций. В прошлом сезоне мы видели этот глубокий красно-винный оттенок везде: в костюмах, свитерах, шубах, аксессуарах. Казалось, что он вот-вот надоест публике — но нет, цвет только набрал обороты. Весной и летом он немного "приглушил голос", но этой осенью снова вернулся на подиумы, будто совсем и не исчезал.

Если посмотреть на свежие коллекции Elie Saab, Dior или Max Mara, становится понятно, что бургунди переживает новое перерождение. Но уже не в виде мелких акцентов, а как полноправный герой верхней одежды. Чаще всего дизайнеры предлагают именно пальто и это удачный выбор. Такой оттенок прекрасно держит внимание. Он добавляет образу глубины и изысканности, не затмевая другие детали.

Max Mara. Фото из Vogue

Самое приятное то, что бургунди совсем не так сложен, как может показаться. Он отлично дружит почти со всей палитрой — от молочного и серого до ярко-зеленого или нежно-розового. Для контраста выбирайте сочетание с красным или изумрудным. А если хочется спокойствия, то черный, кремовый или графит всегда рядом. И любой вариант будет органично смотреться.

Burberry. Фото из Vogue

На подиумах в этом сезоне можно увидеть целую палитру бордовых пальто: классические миди и макси, модели с поясом, прямые силуэты без лишнего декора. Наряду с ними — кожаные варианты, пальто из меха, модели с бахромой, блеском или принтом. Elisabetta Franchi, Emporio Armani и другие бренды показывают, что оттенок можно подать по-разному.

Elisabetta Franchi. Фото из Vogue

И все же главный секрет бургунди в сдержанной элегантности. Он не нуждается в лишних украшениях. Стоит выбрать хорошую ткань — шерсть или кашемир, продуманный крой и минимум фурнитуры. И вы получаете пальто, которое не потеряет актуальности несколько сезонов подряд.

Tom Ford, Giambattista Valli, Chet Lo — все они показывают, что этот цвет уместен в любой интерпретации.

