Вдала альтернатива пуховику — куртка, яку обрали знаменитості на зиму

Келлі Разерфорд в стильній куртці. Фото: Instagram/kellyrutherford

Зазвичай зимовий гардероб обмежується пальтом, пуховиком, шубою і дублянкою. Але Келлі Разерфорд, зірка "Пліткарки", показала новий варіант — вовняний бомбер від українського бренду LITKOVSKA з колекції FW 2025/26.

Про її новий вихід написало видання Elle.

Чому бомбер, а не пальто

Класичне пальто, пуховик, шуба та інколи дублянка — ось і весь список елементів, які використовує більшість людей взимку. Пунктів не надто багато. Саме тому, коли з'являється якась нова і нестандартна модель, модниці одразу починають складати власні експериментальні поєднання.

Келлі Разерфорд — одна з тих fashion-ікон, які не бояться втілювати нові стилістичні рішення. Вовняний бомбер сірого відтінку, доповнений декоративною хутряною деталлю, став головним героєм її чергового образу. Виготовив його український бренд LITKOVSKA, включивши до колекції FW 2025/26. Таким чином зірка вкотре підтримала свій статус амбасадорки українських виробників.

Вовняний бомбер з хутряним декором. Фото з офіційного сайту LITKOVSKA

Це не просто звичний елемент верхнього одягу. Бомбер зазвичай асоціюється з весною або осінню, але не з зимою. LITKOVSKA зробила його зимовим, додавши вовну і хутряну деталь. Це змінює сприйняття бомбера як легкої куртки і робить його повноцінним зимовим верхнім одягом.

Перший образ

Келлі стилізувала бомбер із графітовими легінсами та високими чоботами, зробивши ставку на чіткий силует і максимальний комфорт. Це варіант, який легко повторити для активних зимових буднів.

Бомбер та лосини. Фото: Instagram/kellyrutherford

Другий образ

Згодом Разерфорд показала ще одну інтерпретацію того самого бомбера, поєднавши його з вільними брюками від українського бренду Elena Reva та мокасинами. Така стилізація додала образу розслабленості й легкої невимушеності.

Образ з вільними штанами. Фото: Instagram/kellyrutherford

Це доводить, що трендова куртка може мати вдалий вигляд в різних міських аутфітах. Вільні брюки і мокасини роблять образ менш спортивним і більш розслабленим, ніж легінси з чоботами.

