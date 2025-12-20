Відео
Головна Мода Ідеальна жіноча куртка за типом фігури — поради стилістів

Ідеальна жіноча куртка за типом фігури — поради стилістів

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 10:25
Жіночі куртки за типом фігури — фасони, що не повнять
Дівчина в зимовій куртці. Фото: freepik

Верхній одяг здатен або зібрати образ, або зруйнувати його. Стилісти показали прості орієнтири, які допоможуть обрати жіночу куртку з урахуванням фігури та реального способу життя.

Новини.LIVE зібрали найголовнішу інформацію з цього приводу.

Читайте також:

Правильно підібрана куртка працює ефективно. Вона підтримує силует і додає впевненості. Тут якраз важливі не тренди, а деталі: крій, довжина, лінії та акценти.

Куртка — це не просто шар для тепла. Вона може візуально змінювати пропорції, робити фігуру більш зібраною або, навпаки, додавати зайвого об’єму там, де він не потрібен. Саме тому варто розуміти, що працює саме для вас.

Зимова куртка має бути стильною і комфортною
Трендова куртка в спортивному стилі. Фото з Instagram

Як обрати куртку по фігурі

Стилісти давно користуються умовним поділом фігур — не для того, щоб загнати в рамки, а щоб спростити вибір.

  • Пісочний годинник. Куртки з поясом або чіткою талією підтримують природні пропорції і не перевантажують образ.
  • Прямокутник. Об’ємні моделі, кишені, капюшони додають структури й створюють відчуття форми.
  • Груша. Подовжені варіанти з акцентом зверху допомагають врівноважити силует і зняти увагу з нижньої частини.
  • Перевернутий трикутник. Краще уникати масивних плечей і складних деталей у верхній зоні.
  • Яблуко. Прямі або злегка вільні куртки не тиснуть на талію і мають охайний вигляд в русі.

Це не правила з підручника, а підказки, які економлять час у примірочній.

На що звернути увагу перед покупкою куртки

Куртка має вписуватися у ваш ритм життя. Для щоденних справ у місті важлива легкість і свобода рухів. Для активного відпочинку — захист від вологи й вітру. У холодну пору року вирішальними стають довжина та утеплення.

Куртка на кожен день має бути комфортною
Довга куртка в бордовому кольорі. Фото з Instagram

Дрібниці теж мають значення. Капюшон рятує в непередбачувану погоду, а кишені у моменти, коли не хочеться брати сумку, застібки й фурнітура впливають на зручність щодня. Колір і фактура задають настрій образу, навіть якщо решта речей максимально прості.

За якими критеріями обрати куртку на зиму
Чорна куртка з поясом. стилі. Фото з Instagram

Хороша жіноча куртка — це не імпульсна покупка. Вона служить довго та не дратує в дрібницях. Саме такі речі з часом стають базою гардероба, до якої постійно повертаєшся.

Раніше ми писали про те, які стильні образи можна створити з пуховиком цієї зими.

Також ми повідомляли, які моделі курток краще оминати цього сезону, бо вони втратили актуальність.

мода зима фігура куртка верхній одяг
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
