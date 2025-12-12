Відео
Головна Мода Силует з 1940-х — куртка, що пережила десятиліття і повернулась

Силует з 1940-х — куртка, що пережила десятиліття і повернулась

Ua en ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 11:18
Модна куртка з 1940-х — чому цей силует актуальний сьогодні
Дівчата в яскравих куртках. Фото: freepik

Інколи мода повертає не просто речі, а цілі епохи. Цього разу у фокусі знову опинилася куртка, яка з'явилася ще у 1940-х і довгий час була символом практичності. Сьогодні вона отримала друге життя.

Це слідує з матеріалу Glamour.

Куртка, що пережила десятиліття, знову стає бажаною

Якщо погортати архівні фото 40-х, можна побачити силуети, які здаються дивно знайомими. Мова про ту саму коротку куртку з міцної тканини, що створювалася для справжньої витривалості. Це була річ не для показу, а для життя, за що її більшість і полюбили.

Коротка куртка з 1940-х повернулась
Стильна коричнева куртка. Фото з Instagram

Зараз вона повертається, але вже в оновленому варіанті. Дизайнери залишили головну ідею, а все інше переосмислили під сучасну рутину: швидкі переміщення містом, роботу в кафе, прогулянки перед дощем. Така куртка стала чимось на кшталт броні, яку одягаєш вранці, щоб почуватися зібраною й впевненою.

Куртка, в якій будете почуватися впевнено
Стьобана куртка. Фото з Instagram

Стилісти відзначають, що секрет її тривалого життя у простоті. У час, коли мода знову тяжіє до речей "зі змістом", вона має напрочуд органічний вигляд. Немає зайвих деталей, немає декоративного перевантаження — тільки форма, з якою працювали десятиліттями і яку сьогодні відтворюють у нових тканинах та кольорах.

Ця куртка подобається ще й тим, що вона не намагається стати центром образу, але завжди має доречний вигляд. І, мабуть, тому повернення цього силуету є логічним жестом, адже іноді мода все ж пам'ятає свої найвдаліші рішення.

Які ще куртки в тренді, а які вийшли з моди

Раніше ми писали про те, які моделі курток варто уникати в 2026 році, оскільки вони втратили актуальність.

Також ми повідомляли, які куртки вдало впишуться в різні зимові образи. Вони не тільки стильні, але і теплі.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
