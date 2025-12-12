Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Силуэт из 1940-х — куртка, что пережила десятилетия и вернулась

Силуэт из 1940-х — куртка, что пережила десятилетия и вернулась

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 11:18
Модная куртка из 1940-х — почему этот силуэт актуален сегодня
Девушки в ярких куртках. Фото: freepik

Иногда мода возвращает не просто вещи, а целые эпохи. На этот раз в фокусе снова оказалась куртка, которая появилась еще в 1940-х и долгое время была символом практичности. Сегодня она получила вторую жизнь.

Это следует из материала Glamour.

Реклама
Читайте также:

Куртка, пережившая десятилетия, снова становится желанной

Если полистать архивные фото 40-х, можно увидеть силуэты, которые кажутся удивительно знакомыми. Речь о той самой короткой куртеа из прочной ткани, которая создавалась для настоящей выносливости. Это была вещь не для показа, а для жизни, за что ее большинство и полюбили.

Коротка куртка з 1940-х повернулась
Стильная коричневая куртка. Фото из Instagram

Сейчас она возвращается, но уже в обновленном варианте. Дизайнеры оставили главную идею, а все остальное переосмыслили под современную рутину: быстрые перемещения по городу, работу в кафе, прогулки перед дождем. Такая куртка стала чем-то вроде брони, которую надеваешь утром, чтобы чувствовать себя собранной и уверенной.

Куртка, в якій будете почуватися впевнено
Стеганая куртка. Фото из Instagram

Стилисты отмечают, что секрет ее долгой жизни в простоте. Во время, когда мода снова тяготеет к вещам "со смыслом", она выглядит удивительно органично. Нет лишних деталей, нет декоративной перегрузки — только форма, с которой работали десятилетиями и которую сегодня воспроизводят в новых тканях и цветах.

Эта куртка нравится еще и тем, что она не пытается стать центром образа, но всегда выглядит уместно. И, пожалуй, поэтому возвращение этого силуэта является логичным жестом, ведь иногда мода все же помнит свои самые удачные решения.

Какие еще куртки в тренде, а какие вышли из моды

Ранее мы писали о том, какие модели курток стоит избегать в 2026 году, поскольку они потеряли актуальность.

Также мы сообщали, какие куртки удачно впишутся в разные зимние образы. Они не только стильные, но и теплые.

мода тренды зима куртка верхняя одежда
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации