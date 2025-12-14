Відео
Головна Мода Ефектні образи з пуховиком — як його стилізувати цього сезону

Ефектні образи з пуховиком — як його стилізувати цього сезону

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 18:08
Розкішні образи з пуховиком на цю зиму — з чим його носити
Яскравий пуховик. Фото: Freepik

Пуховик можна поєднувати не тільки зі штанами та светрами. Насправді такий верхній одяг може бути універсальним, якщо його правильно стилізувати. Він може підкреслити як елегантний вечірній лук, так і підійти до повсякденного образу. 

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Стильні образи з пуховиком

З джинсами та взуттям без підборів

Найуніверсальніший спосіб стилізувати пуховик — обрати під нього джинси. Особливо гармонійно цей верхній одяг буде поєднуватися зі штанами вільного крою. А от взуття для такого лука варто обирати без підборів: кросівки, чоботи чи лофери пасуватимуть ідеально. Такий образ буде зручним та підійде на кожен день.

З чим носити пуховик
Стильний образ з пуховиком та джинсами. Фото: Instagram

Із сукнею або спідницею

Носити пуховик можна не тільки зі штанами. Стилісти радять також поєднувати його зі спідницями, створюючи більш елегантні образи. При цьому підійдуть як моделі міді чи максі довжини, так і класичні спідниці-олівці. Такі аутфіти будуть мати ефектний і незвичний вигляд.

З чим носити пуховик
Стильний образ з пуховиком та спідницею. Фото: Instagram

Зі спортивним одягом

Пуховики також вдало можна поєднувати зі спортивним стилем. Штани вільного крою чи костюми можна доповнювати різними аксесуарами: кепками, спортивними сумками та взуттям без підборів. Такий образ буде стильним та зручним.

З чим носити пуховик
Пуховик та спортивні штани. Фото: Instagram

З мініспідницею

Неочікуване, але не менш ефектне поєднання — пуховик та мініспідниця. При цьому довжина верхнього одягу може бути різною. До такого образу пасуватимуть як укорочені варіанти, так і довші моделі, які захищатимуть від холоду.

З чим носити пуховик
Пуховик та мініспідниця. Фото: Instagram

Образ з легінсами

Ще одне витончене поєднання — пуховик та легінси. Приталений низ збалансує лук та зробить його більш жіночним. Для елегантнішого образу можна обрати високі черевики на підборах, а під повсякденний аутфіт пасуватимуть угги в поєднанні з довгими шкарпетками.

З чим носити пуховик
Стильний образ з пуховиком і легінсами. Фото: Instagram

Пуховик — це універсальний верхній одяг на зиму. Він пасуватиме до усього та найкраще з усіх моделей підійде на холодну погоду. Така річ стане незамінною в гардеробі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який верхній одяг з 90-х знову у моді. Його обожнюють знаменитості.

Також ми розповідали про те, яке пальто стало хітом цього сезону. Воно додасть елегантності будь-якому образу.

мода стиль верхній одяг пуховики трендові образи
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
