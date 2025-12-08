Трендовий верхній одяг 90-х — модель, яку носять найпопулярніші зірки

Стиль 90-х знову в моді — який верхній одяг став фаворитом зірок
Тваринні принти нікуди не зникали, але цієї зими вони знову повернули собі статус речей, повз які важко пройти. Зірки показують їх як елемент повсякденного стилю, що додає образам характеру. У підсумку маємо тренд серед верхнього одягу, який звучить досить впевнено.
Про це пише Cosmopolitan.
Певно, ви й самі помічали, що мода може змінюватися з божевільною швидкістю, але час від часу повертає на місце речі, які ми вже майже забули. Леопардові пальта, тренчі зі "зміїною" фактурою, штучне хутро з анімалістичним малюнком — усе це давно перетворилося на класичний "інструмент". Стилісти часто жартують, що такий верхній одяг працює як характер у готовому вигляді.
Тваринний принт у верхньому одязі
Один із найсвіжіших прикладів — прогулянка Дуа Ліпи Нью-Йорком разом із нареченим Каллумом Тернером. Співачка обрала чорну максісукню та блискучий тренч зі зміїним мотивом, який створив особливий настрій образу. За словами дизайнерів, подібні тренчі працюють найкраще саме в повсякденному стилі — вони створюють відчуття, що ви вклали в образ більше, ніж насправді.
На Паризькому тижні моди анімалістику підтримала й Емілі Ратаковскі. Вона пройшлася в леопардовому тренчі, накинувши його поверх чорних джинсів і простого топа. Емілі давно вважають однією з тих зірок, які вміють перетворити звичайний образ на модну заяву.
Схожий підхід демонструє й Дженніфер Лоуренс. Вона не раз з’являлася на вулицях Нью-Йорка у пальті з леопардовим малюнком, але вже з іншим характером — фактура pony hair робить річ "об’ємнішою" візуально, майже скульптурною. Дженніфер комбінує його зі светрами холодних відтінків і джинсами, створюючи той самий effortless стиль, який зараз так цінують стилісти.
Усі три приклади демонструють одну тенденцію — тваринні принти повернули собі гідне місце у зимових гардеробах. Не як спосіб "виділитися будь-якою ціною", а як спосіб додати образу текстури, настрою і трохи тієї сміливості, якої часто бракує в холодний сезон.
Раніше ми писали, яке пальто зробить образ в рази дорожчим.
Також ми повідомляли про те, які куртки прекрасно впишуться в різні образи 2026 року.
Читайте Новини.LIVE!