Україна
Стиль 90-х знову в моді — який верхній одяг став фаворитом зірок

Стиль 90-х знову в моді — який верхній одяг став фаворитом зірок

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 11:15
Трендовий верхній одяг 90-х — модель, яку носять найпопулярніші зірки
Дівчина в леопардовому пальто. Фото: freepik

Тваринні принти нікуди не зникали, але цієї зими вони знову повернули собі статус речей, повз які важко пройти. Зірки показують їх як елемент повсякденного стилю, що додає образам характеру. У підсумку маємо тренд серед верхнього одягу, який звучить досить впевнено.

Про це пише Cosmopolitan.

Читайте також:

Певно, ви й самі помічали, що мода може змінюватися з божевільною швидкістю, але час від часу повертає на місце речі, які ми вже майже забули. Леопардові пальта, тренчі зі "зміїною" фактурою, штучне хутро з анімалістичним малюнком — усе це давно перетворилося на класичний "інструмент". Стилісти часто жартують, що такий верхній одяг працює як характер у готовому вигляді.

Тваринний принт у верхньому одязі

Один із найсвіжіших прикладів — прогулянка Дуа Ліпи Нью-Йорком разом із нареченим Каллумом Тернером. Співачка обрала чорну максісукню та блискучий тренч зі зміїним мотивом, який створив особливий настрій образу. За словами дизайнерів, подібні тренчі працюють найкраще саме в повсякденному стилі — вони створюють відчуття, що ви вклали в образ більше, ніж насправді.

Тренчі з леопардовим принтом повернулися
Дуа Ліпа. Фото з Cosmopolitan

На Паризькому тижні моди анімалістику підтримала й Емілі Ратаковскі. Вона пройшлася в леопардовому тренчі, накинувши його поверх чорних джинсів і простого топа. Емілі давно вважають однією з тих зірок, які вміють перетворити звичайний образ на модну заяву.

Емілі Ратаковскі показала трендовий образ
Емілі Ратаковскі. Фото з Cosmopolitan

Схожий підхід демонструє й Дженніфер Лоуренс. Вона не раз з’являлася на вулицях Нью-Йорка у пальті з леопардовим малюнком, але вже з іншим характером — фактура pony hair робить річ "об’ємнішою" візуально, майже скульптурною. Дженніфер комбінує його зі светрами холодних відтінків і джинсами, створюючи той самий effortless стиль, який зараз так цінують стилісти.

Стилісти показали одяг, що цінують
Дженніфер Лоуренс. Фото з Cosmopolitan

Усі три приклади демонструють одну тенденцію — тваринні принти повернули собі гідне місце у зимових гардеробах. Не як спосіб "виділитися будь-якою ціною", а як спосіб додати образу текстури, настрою і трохи тієї сміливості, якої часто бракує в холодний сезон.

Раніше ми писали, яке пальто зробить образ в рази дорожчим.

Також ми повідомляли про те, які куртки прекрасно впишуться в різні образи 2026 року.

тренди зима зірки верхній одяг 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
