Трендовая верхняя одежда 90-х — модель, которую носят самые популярные звезды

Животные принты никуда не исчезали, но этой зимой они снова вернули себе статус вещей, мимо которых трудно пройти. Звезды показывают их как элемент повседневного стиля, добавляющий образам характера. В итоге имеем тренд среди верхней одежды, который звучит довольно уверенно.

Наверняка вы и сами замечали, что мода может меняться с сумасшедшей скоростью, но время от времени возвращает на место вещи, которые мы уже почти забыли. Леопардовые пальто, тренчи со "змеиной" фактурой, искусственный мех с анималистическим рисунком — все это давно превратилось в классический "инструмент". Стилисты часто шутят, что такая верхняя одежда работает как характер в готовом виде.

Животный принт в верхней одежде

Один из самых свежих примеров — прогулка Дуа Липы по Нью-Йорку вместе с женихом Каллумом Тернером. Певица выбрала черное макси-платье и блестящий тренч со змеиным мотивом, который создал особое настроение образу. По словам дизайнеров, подобные тренчи работают лучше всего именно в повседневном стиле — они создают ощущение, что вы вложили в образ больше, чем на самом деле.

На Парижской неделе моды анималистику поддержала и Эмили Ратаковски. Она прошлась в леопардовом тренче, накинув его поверх черных джинсов и простого топа. Эмили давно считают одной из тех звезд, которые умеют превратить обычный образ в модное заявление.

Похожий подход демонстрирует и Дженнифер Лоуренс. Она не раз появлялась на улицах Нью-Йорка в пальто с леопардовым рисунком, но уже с другим характером — фактура pony hair делает вещь более "объемной" визуально, почти скульптурной. Дженнифер комбинирует его со свитерами холодных оттенков и джинсами, создавая тот самый effortless стиль, который сейчас так ценят стилисты.

Все три примера демонстрируют одну тенденцию — животные принты вернули себе достойное место в зимних гардеробах. Не как способ "выделиться любой ценой", а как способ добавить образу текстуры, настроения и немного той смелости, которой часто не хватает в холодный сезон.

