Україна
Популярные запросы

Стиль 90-х в моде — какая верхняя одежда стала фаворитом звезд

Дата публикации 8 декабря 2025 11:15
Трендовая верхняя одежда 90-х — модель, которую носят самые популярные звезды
Девушка в леопардовом пальто. Фото: freepik

Животные принты никуда не исчезали, но этой зимой они снова вернули себе статус вещей, мимо которых трудно пройти. Звезды показывают их как элемент повседневного стиля, добавляющий образам характера. В итоге имеем тренд среди верхней одежды, который звучит довольно уверенно.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Читайте также:

Наверняка вы и сами замечали, что мода может меняться с сумасшедшей скоростью, но время от времени возвращает на место вещи, которые мы уже почти забыли. Леопардовые пальто, тренчи со "змеиной" фактурой, искусственный мех с анималистическим рисунком — все это давно превратилось в классический "инструмент". Стилисты часто шутят, что такая верхняя одежда работает как характер в готовом виде.

Животный принт в верхней одежде

Один из самых свежих примеров — прогулка Дуа Липы по Нью-Йорку вместе с женихом Каллумом Тернером. Певица выбрала черное макси-платье и блестящий тренч со змеиным мотивом, который создал особое настроение образу. По словам дизайнеров, подобные тренчи работают лучше всего именно в повседневном стиле — они создают ощущение, что вы вложили в образ больше, чем на самом деле.

Тренчі з леопардовим принтом повернулися
Дуа Липа. Фото из Cosmopolitan

На Парижской неделе моды анималистику поддержала и Эмили Ратаковски. Она прошлась в леопардовом тренче, накинув его поверх черных джинсов и простого топа. Эмили давно считают одной из тех звезд, которые умеют превратить обычный образ в модное заявление.

Емілі Ратаковскі показала трендовий образ
Эмили Ратаковски. Фото из Cosmopolitan

Похожий подход демонстрирует и Дженнифер Лоуренс. Она не раз появлялась на улицах Нью-Йорка в пальто с леопардовым рисунком, но уже с другим характером — фактура pony hair делает вещь более "объемной" визуально, почти скульптурной. Дженнифер комбинирует его со свитерами холодных оттенков и джинсами, создавая тот самый effortless стиль, который сейчас так ценят стилисты.

Стилісти показали одяг, що цінують
Дженнифер Лоуренс. Фото из Cosmopolitan

Все три примера демонстрируют одну тенденцию — животные принты вернули себе достойное место в зимних гардеробах. Не как способ "выделиться любой ценой", а как способ добавить образу текстуры, настроения и немного той смелости, которой часто не хватает в холодный сезон.

Ранее мы писали, какое пальто сделает образ в разы дороже.

Также мы сообщали о том, какие куртки прекрасно впишутся в разные образы 2026 года.

тренды зима звезды верхняя одежда 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
