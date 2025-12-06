Видео
Самое трендовое пальто сезона — сделает любой образ дороже

Дата публикации 6 декабря 2025 18:07
Пальто, которое сделает роскошным любой образ — все благодаря длине
Девушка в стильном пальто. Фото: Freepik

Верхняя одежда зимой — это способ добавить образу элегантности и сделать его более интересным. При этом хочется, чтобы она была не только красивой, но и теплой и удобной. Именно такой запрос модниц сделал фаворитом этого сезона ультрадлинное пальто.

Об этом пишет ELLE.

С чем носить ультрадлинное пальто

Классическое пальто — это самая универсальная вещь в зимнем гардеробе. Она подойдет к различным стилям и лукам. Однако в этом сезоне в моде необычная длина. Красавицы выбирают модели до щиколотки и ниже. Такие пальто способны любой образ сделать роскошным и дорогим.

З чим носити ультрадовге пальто
Ультрадлинное пальто молочного цвета. Фото: ELLE

Ультрадлинная верхняя одежда полюбилась модницам из-за практичности в холодное время года. Такое пальто будто окутывает все тело и согревает, не пропуская ветер или мороз. Длина создает эффект кокона, который защищает от всего.

З чим носити ультрадовге пальто
Стильный образ с ультрадлинным пальто. Фото: ELLE

Еще одно немалое преимущество таких моделей — они подходят абсолютно ко всему. Ультрадлинное пальто можно сочетать с классическим офисным стилем. Кроме того, оно идеально дополнит элегантный вечерний образ. Да и классический повседневный лук с джинсами и лонгом так же будет удачно смотреться с моделью ниже щиколотки.

З чим носити ультрадовге пальто
Образ с бежевым длинным пальто, джинсами и майкой. Фото: ELLE

В тренде — пальто разных оттенков. Самыми популярными остаются модели в нейтральных цветах, например, сером или молочном. Однако не менее актуальной будет и насыщенная верхняя одежда в темно-синем, зеленом или оттенке бургунди.

З чим носити ультрадовге пальто
Ультрадлинное серое пальто. Фото: ELLE

Кроме того, ультрадлинное пальто позволяет не ограничивать себя в выборе обуви. К нему подойдут как классические сапоги без каблука, так и высокие ботинки с каблуком. Это самая универсальная вещь, которая должна быть в зимнем гардеробе каждой.

Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
