Пальто, яке зробить розкішним будь-який образ — все завдяки довжині

Верхній одяг взимку — це спосіб додати образу елегантності та зробити його цікавішим. При цьому хочеться, аби він був не лише красивим, а й теплим і зручним. Саме такий запит модниць зробив фаворитом цього сезону ультрадовге пальто.

З чим носити ультрадовге пальто

Класичне пальто — це найуніверсальніша річ в зимовому гардеробі. Вона пасуватиме до різних стилів та луків. Однак цього сезону в моді незвична довжина. Красуні обирають моделі до щиколотки й нижче. Такі пальта здатні будь-який образ зробити розкішним та дорогим.

Ультрадовгий верхній одяг полюбився модницям через практичність у холодну пору року. Таке пальто ніби огортає все тіло та зігріває, не пропускаючи вітер чи мороз. Довжина створює ефект кокона, який захищає від усього.

Ще одна чимала перевага таких моделей — вони пасують абсолютно до усього. Ультрадовге пальто можна поєднувати з класичним офісним стилем. Крім того, воно ідеально доповнить елегантний вечірній образ. Та й класичний повсякденний лук з джинсами і лонгом так само матиме вдалий вигляд з моделлю нижче щиколотки.

В тренді — пальта різних відтінків. Найпопулярнішими залишаються моделі в нейтральних кольорах, наприклад, сірому чи молочному. Однак не менш актуальним буде й насичений верхній одяг у темно-синьому, зеленому чи відтінку бургунді.

Крім того, ультрадовге пальто дає змогу не обмежувати себе у виборі взуття. До нього підійдуть як класичні чоботи без підборів, так і високі черевики з каблуком. Це найуніверсальніша річ, яка має бути у зимовому гардеробі кожної.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке пальто стало фаворитом модниць завдяки кольору. Цей тренд тримається вже не один сезон.

Також ми розповідали про те, яке пальто підійде на усі сезони. Вся справа в універсальному відтінку та силуеті.