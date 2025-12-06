Відео
Найтрендовіше пальто сезону — зробить будь-який образ дорожчим

Дата публікації: 6 грудня 2025 18:07
Пальто, яке зробить розкішним будь-який образ — все завдяки довжині
Дівчина у стильному пальті. Фото: Freepik

Верхній одяг взимку — це спосіб додати образу елегантності та зробити його цікавішим. При цьому хочеться, аби він був не лише красивим, а й теплим і зручним. Саме такий запит модниць зробив фаворитом цього сезону ультрадовге пальто.

Про це пише ELLE.

З чим носити ультрадовге пальто

Класичне пальто — це найуніверсальніша річ в зимовому гардеробі. Вона пасуватиме до різних стилів та луків. Однак цього сезону в моді незвична довжина. Красуні обирають моделі до щиколотки й нижче. Такі пальта здатні будь-який образ зробити розкішним та дорогим.

З чим носити ультрадовге пальто
Ультрадовге пальто молочного кольору. Фото: ELLE

Ультрадовгий верхній одяг полюбився модницям через практичність у холодну пору року. Таке пальто ніби огортає все тіло та зігріває, не пропускаючи вітер чи мороз. Довжина створює ефект кокона, який захищає від усього.

З чим носити ультрадовге пальто
Стильний образ з ультрадовгим пальтом. Фото: ELLE

Ще одна чимала перевага таких моделей — вони пасують абсолютно до усього. Ультрадовге пальто можна поєднувати з класичним офісним стилем. Крім того, воно ідеально доповнить елегантний вечірній образ. Та й класичний повсякденний лук з джинсами і лонгом так само матиме вдалий вигляд з моделлю нижче щиколотки.

З чим носити ультрадовге пальто
Образ з бежевим довгим пальтом, джинсами та майкою. Фото: ELLE

В тренді — пальта різних відтінків. Найпопулярнішими залишаються моделі в нейтральних кольорах, наприклад, сірому чи молочному. Однак не менш актуальним буде й насичений верхній одяг у темно-синьому, зеленому чи відтінку бургунді.

З чим носити ультрадовге пальто
Ультрадовге сіре пальто. Фото: ELLE

Крім того, ультрадовге пальто дає змогу не обмежувати себе у виборі взуття. До нього підійдуть як класичні чоботи без підборів, так і високі черевики з каблуком. Це найуніверсальніша річ, яка має бути у зимовому гардеробі кожної.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке пальто стало фаворитом модниць завдяки кольору. Цей тренд тримається вже не один сезон.

Також ми розповідали про те, яке пальто підійде на усі сезони. Вся справа в універсальному відтінку та силуеті.

Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
