Дата публикации 14 декабря 2025 18:08
Роскошные образы с пуховиком на эту зиму — с чем его носить
Яркий пуховик. Фото: Freepik

Пуховик можно сочетать не только с брюками и свитерами. На самом деле такая верхняя одежда может быть универсальной, если ее правильно стилизовать. Она может подчеркнуть как элегантный вечерний лук, так и подойти к повседневному образу.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Стильные образы с пуховиком

С джинсами и обувью без каблуков

Самый универсальный способ стилизовать пуховик — выбрать под него джинсы. Особенно гармонично эта верхняя одежда будет сочетаться с брюками свободного кроя. А вот обувь для такого лука стоит выбирать без каблуков: кроссовки, сапоги или лоферы подойдут идеально. Такой образ будет удобным и подойдет на каждый день.

З чим носити пуховик
Стильный образ с пуховиком и джинсами. Фото: Instagram

С платьем или юбкой

Носить пуховик можно не только с брюками. Стилисты советуют также сочетать его с юбками, создавая более элегантные образы. При этом подойдут как модели миди или макси длины, так и классические юбки-карандаши. Такие аутфиты будут выглядеть эффектно и необычно.

З чим носити пуховик
Стильный образ с пуховиком и юбкой. Фото: Instagram

Со спортивной одеждой

Пуховики также удачно можно сочетать со спортивным стилем. Брюки свободного кроя или костюмы можно дополнять различными аксессуарами: кепками, спортивными сумками и обувью без каблуков. Такой образ будет стильным и удобным.

З чим носити пуховик
Пуховик и спортивные брюки. Фото: Instagram

С мини-юбкой

Неожиданное, но не менее эффектное сочетание — пуховик и мини-юбка. При этом длина верхней одежды может быть разной. К такому образу подойдут как укороченные варианты, так и более длинные модели, которые будут защищать от холода.

З чим носити пуховик
Пуховик и мини-юбка. Фото: Instagram

Образ с леггинсами

Еще одно изящное сочетание — пуховик и леггинсы. Приталенный низ сбалансирует лук и сделает его более женственным. Для более элегантного образа можно выбрать высокие ботинки на каблуках, а под повседневный аутфит подойдут угги в сочетании с длинными носками.

З чим носити пуховик
Стильный образ с пуховиком и леггинсами. Фото: Instagram

Пуховик — это универсальная верхняя одежда на зиму. Он подойдет ко всему и лучше всего из всех моделей подойдет на холодную погоду. Такая вещь станет незаменимой в гардеробе.

Напомним, ранее мы писали о том, какая верхняя одежда из 90-х снова в моде. Ее обожают знаменитости.

Также мы рассказывали о том, какое пальто стало хитом этого сезона. Оно добавит элегантности любому образу.

мода стиль верхняя одежда пуховики трендовые образы
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
