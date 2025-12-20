Женские куртки по типу фигуры — фасоны, которые не полнят

Девушка в зимней куртке. Фото: freepik

Верхняя одежда способна либо собрать образ, либо разрушить его. Стилисты показали простые ориентиры, которые помогут выбрать женскую куртку с учетом фигуры и реального образа жизни.

Правильно подобранная куртка работает эффективно. Она поддерживает силуэт и придает уверенности. Здесь как раз важны не тренды, а детали: крой, длина, линии и акценты.

Куртка — это не просто слой для тепла. Она может визуально менять пропорции, делать фигуру более собранной или, наоборот, добавлять лишнего объема там, где он не нужен. Именно поэтому стоит понимать, что работает именно для вас.

Трендовая куртка в спортивном стиле. Фото из Instagram

Как выбрать куртку по фигуре

Стилисты давно пользуются условным разделением фигур — не для того, чтобы загнать в рамки, а чтобы упростить выбор.

Песочные часы. Куртки с поясом или четкой талией поддерживают естественные пропорции и не перегружают образ.

Куртки с поясом или четкой талией поддерживают естественные пропорции и не перегружают образ. Прямоугольник. Объемные модели, карманы, капюшоны добавляют структуры и создают ощущение формы.

Объемные модели, карманы, капюшоны добавляют структуры и создают ощущение формы. Груша. Удлиненные варианты с акцентом сверху помогают уравновесить силуэт и снять внимание с нижней части.

Удлиненные варианты с акцентом сверху помогают уравновесить силуэт и снять внимание с нижней части. Перевернутый треугольник. Лучше избегать массивных плеч и сложных деталей в верхней зоне.

Лучше избегать массивных плеч и сложных деталей в верхней зоне. Яблоко. Прямые или слегка свободные куртки не давят на талию и выглядят опрятно в движении.

Это не правила из учебника, а подсказки, которые экономят время в примерочной.

На что обратить внимание перед покупкой куртки

Куртка должна вписываться в ваш ритм жизни. Для ежедневных дел в городе важна легкость и свобода движений. Для активного отдыха — защита от влаги и ветра. В холодное время года решающими становятся длина и утепление.

Длинная куртка в бордовом цвете. Фото из Instagram

Мелочи тоже имеют значение. Капюшон спасает в непредсказуемую погоду, а карманы в моменты, когда не хочется брать сумку, застежки и фурнитура влияют на удобство каждый день. Цвет и фактура задают настроение образу, даже если остальные вещи максимально простые.

Черная куртка с поясом в стиле. Фото из Instagram

Хорошая женская куртка — это не импульсная покупка. Она служит долго и не раздражает в мелочах. Именно такие вещи со временем становятся базой гардероба, к которой постоянно возвращаешься.

