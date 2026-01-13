Відео
Андре Тан назвав куртку-хіт, яку оберуть усі модниці у 2026 році

Андре Тан назвав куртку-хіт, яку оберуть усі модниці у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 08:45
Куртка, яку носитиме майже вся Україна — тренд сезону від Тана
Дівчина в шкіряній куртці. Фото: freepik

У магазинах вже з’явилися шкіряні скінні-куртки і це не випадково. У 2026 році мода різко змінює напрямок і знову повертає фокус на фігуру.

Новини.LIVE розповість про те, як працює новий силует і чому саме ця куртка стає ключовою річчю сезону.

Скінні-куртка в тренді

Після кількох років оверсайзу мода робить паузу і різко змінює хід. Скінні-куртка — це про чітку форму, лінії та контакт з тілом. Вона не ховає, не маскує і не грає в багатошаровість. Вона просто сидить так, як є.

Найчастіше такі моделі шиють з екошкіри — щільної, але гнучкої. Важливо, щоб матеріал тримав форму. Хороша скінні-куртка завжди має ефектний вигляд: блискавка, чітке плече, трохи жорсткий комір або нестандартний шов.

Яка форма шкіряної куртки буде в тренді
Стильна куртка. Фото з Instagram

Український дизайнер Андре Тан уже відкрито говорить про це повернення. За його логікою, така куртка стає базовою річчю в гардеробі, коли мода знову починає працювати з пропорціями, а не з об’ємом.

Яку куртку радить на 2026 рік Андре Тан
Скінні куртки. Фото з Instagram

На фоні скінні-курток особливо цікавий вигляд має інший тренд — неідеальні силуети. Асиметрія, трохи "зламані" лінії, відчуття незавершеності. Паралельно з’являються гусарські жакети — структурні, з акцентом на плечі та декор. Вони поки що не масові, але 2026 року точно вийдуть з тіні. Так само, як і принти з натяком на природу — той самий "бембі"-настрій, який має навіть трохи наївний вигляд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навіть блискітки й метал більше не прив’язані до вечора. Їх носять скрізь і з усім. І скінні-куртка тут може працювати як стабілізатор образу.

Автор:
Юлія Печерська
Автор:
Юлія Печерська
