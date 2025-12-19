Видео
Видео

5 классических вещей, которые годами остаются в тренде

5 классических вещей, которые годами остаются в тренде

Дата публикации 19 декабря 2025 18:01
Вечная классика — вещи, которые никогда не стареют в гардеробе
Девушка держит в руках свитера. Фото: freepik

В гардеробе, который работает долго, важны вещи, которые остаются актуальными годами. Речь не о мимолетных трендах, а базовых элементах гардероба, на которых можно строить любые образы.

Новини.LIVE написал этот материал на базе слов опытных стилистов.

Читайте также:

Из каких вещей состоит базовый гардероб

Понадобится классический кардиган из шерсти или кашемира — без лишних деталей и из натуральных материалов. Он теплый, приятный на ощупь и не теряет форму после стирки, если соблюдать простые правила ухода.

Его можно носить поверх рубашки, под пиджак или просто с джинсами. По словам стилистов, он может органично смотреться в разных образах.

Кардиган роками залишається в тренді
Бежевый кардиган. Фото из Instagram

Прямые джинсы тоже не теряют актуальности. Их крой вытягивает силуэт, делает ноги визуально длиннее и подходит большинству типов фигур. Их смело можно носить как с кедами, так и с классическими ботинками или ботильонами, что делает их универсальной частью гардероба.

Прямі джинси можуть стати базою різних образів
Прямые джинсы. Фото из Instagram

Белая рубашка тоже универсальная вещь, о которой мы говорим уже не первый раз. Ее можно заправить в брюки или юбку, накинуть под жилет или носить расстегнутой с футболкой.

Она формирует аккуратный и упорядоченный образ, а сочетание с классическим костюмом создает ощущение уверенности и контроля.

5 классических вещей, которые годами остаются в тренде - фото 3
Белая рубашка. Фото из Instagram

Простое платье-футляр подчеркивает форму тела, но не стесняет движений. Оно станет удачным решением как для офиса, так и для вечерней прогулки — стоит лишь сменить обувь и добавить украшений. Кстати, отличный вариант на рождественские праздники.

Сукня-футляр той фасон, що підтверджує статусність жінки
Красное платье-футляр. Фото из Instagram

Минималистичный силуэт позволяет экспериментировать с шарфами, ремнями, сумками или даже ярким жакетом, создавая новые варианты образа без кучи лишних вещей.

Ранее мы писали о том, какие кардиганы заслуженно стали лучшими в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие основные ошибки в образах допускают большинство женщин по мнению Андре Тана.

мода одежда тренды женщины вещи
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
