Вечная классика — вещи, которые никогда не стареют в гардеробе

5 классических вещей, которые годами остаются в тренде
В гардеробе, который работает долго, важны вещи, которые остаются актуальными годами. Речь не о мимолетных трендах, а базовых элементах гардероба, на которых можно строить любые образы.
Из каких вещей состоит базовый гардероб
Понадобится классический кардиган из шерсти или кашемира — без лишних деталей и из натуральных материалов. Он теплый, приятный на ощупь и не теряет форму после стирки, если соблюдать простые правила ухода.
Его можно носить поверх рубашки, под пиджак или просто с джинсами. По словам стилистов, он может органично смотреться в разных образах.
Прямые джинсы тоже не теряют актуальности. Их крой вытягивает силуэт, делает ноги визуально длиннее и подходит большинству типов фигур. Их смело можно носить как с кедами, так и с классическими ботинками или ботильонами, что делает их универсальной частью гардероба.
Белая рубашка тоже универсальная вещь, о которой мы говорим уже не первый раз. Ее можно заправить в брюки или юбку, накинуть под жилет или носить расстегнутой с футболкой.
Она формирует аккуратный и упорядоченный образ, а сочетание с классическим костюмом создает ощущение уверенности и контроля.
Простое платье-футляр подчеркивает форму тела, но не стесняет движений. Оно станет удачным решением как для офиса, так и для вечерней прогулки — стоит лишь сменить обувь и добавить украшений. Кстати, отличный вариант на рождественские праздники.
Минималистичный силуэт позволяет экспериментировать с шарфами, ремнями, сумками или даже ярким жакетом, создавая новые варианты образа без кучи лишних вещей.
