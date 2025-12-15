Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Не в вещах дело — Андре Тан назвал основные ошибки гардероба

Не в вещах дело — Андре Тан назвал основные ошибки гардероба

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 16:28
Как правильно формировать гардероб — советы Андре Тана
Андре Тан. Фото: скриншот видео

Полный шкаф модных вещей еще не означает, что вы будете всегда теперь выглядеть стильно. Украинский дизайнер Андре Тан объяснил, почему даже дорогие вещи часто не дают желаемого результата. По его словам, проблема не в бюджете и не в количестве одежды, а в том, по какому принципу формируется гардероб.

Подробнее по этому поводу он высказался на своей странице в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Четыре стратегии формирования гардероба от Андре Тана

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Стратегия спасения"

Люди хранят вещи, потому что жалко от них избавиться: почти не носили, когда-то они были модными или это известный бренд. В реальной жизни такая одежда почти не используется и не работает в образах. Андре Тан подчеркнул, что от таких вещей лучше избавиться.

Стилизация любой ценой

Образ приходится спасать аксессуарами, многослойностью или сложными приемами. В итоге вещи не усиливают друг друга, а создают ощущение перегруженности. Но такой подход не дает стабильного результата, так как без дополнительных усилий образ распадается.

Комфорт без эмоционального отклика

Одежду покупают из-за удобства и универсальности. Все вроде как должно быть, но человек не узнает себя в зеркале. По словам дизайнера, отсутствие эмоционального отклика всегда заметно извне.

Гардероб, который работает сам

Самая эффективная стратегия. Она базируется на продуманной базе и нескольких вещах, задающих характер. Это элементы, которые не нужно "вытягивать" или компенсировать.

Как формировать образы без ошибок

Структура

Четкая линия плеч, жакет, форма сумки или обуви. Структура держит образ и снимает потребность что-то дополнительно придумывать.

Контрасты

Светлое и темное, свободное и прилегающее, мягкое и жесткое по фактуре. Контраст делает образ выразительным без сложной стилизации.

Один акцент

Цвет, украшение или нестандартный крой. Одной детали достаточно, чтобы образ не выглядел перегруженным.

Комбинации важнее количества

Небольшой набор вещей может работать лучше переполненного шкафа, если все элементы сочетаются между собой.

Ранее мы писали о том, что Андре Тан перечислил универсальные вещи этой зимы, которые долгое время будут актуальными.

Также мы сообщали, что зимняя обувь, которую большинство еще носит в этом сезоне, уже потеряла актуальности. Об этом тоже рассказал Андре Тан.

Андре Тан мода одежда тренды вещи
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации