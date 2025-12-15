Как правильно формировать гардероб — советы Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот видео

Полный шкаф модных вещей еще не означает, что вы будете всегда теперь выглядеть стильно. Украинский дизайнер Андре Тан объяснил, почему даже дорогие вещи часто не дают желаемого результата. По его словам, проблема не в бюджете и не в количестве одежды, а в том, по какому принципу формируется гардероб.

Подробнее по этому поводу он высказался на своей странице в Instagram.

Четыре стратегии формирования гардероба от Андре Тана

"Стратегия спасения"

Люди хранят вещи, потому что жалко от них избавиться: почти не носили, когда-то они были модными или это известный бренд. В реальной жизни такая одежда почти не используется и не работает в образах. Андре Тан подчеркнул, что от таких вещей лучше избавиться.

Стилизация любой ценой

Образ приходится спасать аксессуарами, многослойностью или сложными приемами. В итоге вещи не усиливают друг друга, а создают ощущение перегруженности. Но такой подход не дает стабильного результата, так как без дополнительных усилий образ распадается.

Комфорт без эмоционального отклика

Одежду покупают из-за удобства и универсальности. Все вроде как должно быть, но человек не узнает себя в зеркале. По словам дизайнера, отсутствие эмоционального отклика всегда заметно извне.

Гардероб, который работает сам

Самая эффективная стратегия. Она базируется на продуманной базе и нескольких вещах, задающих характер. Это элементы, которые не нужно "вытягивать" или компенсировать.

Как формировать образы без ошибок

Структура

Четкая линия плеч, жакет, форма сумки или обуви. Структура держит образ и снимает потребность что-то дополнительно придумывать.

Контрасты

Светлое и темное, свободное и прилегающее, мягкое и жесткое по фактуре. Контраст делает образ выразительным без сложной стилизации.

Один акцент

Цвет, украшение или нестандартный крой. Одной детали достаточно, чтобы образ не выглядел перегруженным.

Комбинации важнее количества

Небольшой набор вещей может работать лучше переполненного шкафа, если все элементы сочетаются между собой.

