Какие вещи добавить в зимний гардероб — советы Андре Тана

Девушка в трендовой верхней одежде. Фото: freepik

Этой зимой многие из нас снова пересматривают свой гардероб в поисках вещей, которые действительно работают в холоде. Андре Тан тоже не остался в стороне и подсказал, на что стоит обратить внимание, чтобы найти стильные решения.

В подборке дизайнера в Instagram вещи, которые легко вписать в повседневный ритм.

Что советует носить дизайнер этой зимой

Дизайнер уверен, что главная инвестиция сезона — это шуба из искусственного меха. Последние несколько лет она не просто "держалась среди фаворитов", а стала почти обязательной зимней покупкой. В этом году ситуация дошла до того, что найти пуховик сложнее, чем пушистую эко-шубу — их реально много и они разные по стилю. Если такая вещь у вас еще не появилась, не откладывайте ее покупку до первых настоящих заморозков.

Шуба из искусственного меха. Фото из Instagram

Еще один обязательный пункт от Тана — большой шарф XXL. Это не просто теплый аксессуар. Когда за окном минус, такой шарф буквально спасает — и от холода, и от однообразных образов. Достаточно просто накинуть его поверх пальто или куртки, и внешний вид уже меняется.

Большой шарф XXL. Фото из Instagram

Если вам хочется немедленно "оживить" свои луки, не надо искать сложных решений. Достаточно одного красного акцента — сумки, свитера, шапки или даже помады. Этот цвет делает образ более заметным.

Красные куртки в образах. Фото из Instagram

Для тех, кому важны и внешний вид, и комфорт, дизайнер рекомендует обратиться к трикотажным тотал-лукам. Трикотажная юбка с кардиганом, мягкое платье или костюм — универсальные варианты, которые спасают в прохладные дни.

Трикотажные костюмы. Фото из Instagram

Единственное предостережение, что трикотаж подчеркивает силуэт таким, какой он есть. Поэтому стоит выбирать модели, гармонирующие именно с вашей фигурой, а не с тем, что навязывает тренд.

