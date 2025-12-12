Видео
Главная Мода Дизайнер Андре Тан назвал самые универсальные вещи этой зимы

Дизайнер Андре Тан назвал самые универсальные вещи этой зимы

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 09:25
Какие вещи добавить в зимний гардероб — советы Андре Тана
Девушка в трендовой верхней одежде. Фото: freepik

Этой зимой многие из нас снова пересматривают свой гардероб в поисках вещей, которые действительно работают в холоде. Андре Тан тоже не остался в стороне и подсказал, на что стоит обратить внимание, чтобы найти стильные решения.

В подборке дизайнера в Instagram вещи, которые легко вписать в повседневный ритм.

Читайте также:

Что советует носить дизайнер этой зимой

Дизайнер уверен, что главная инвестиция сезона — это шуба из искусственного меха. Последние несколько лет она не просто "держалась среди фаворитов", а стала почти обязательной зимней покупкой. В этом году ситуация дошла до того, что найти пуховик сложнее, чем пушистую эко-шубу — их реально много и они разные по стилю. Если такая вещь у вас еще не появилась, не откладывайте ее покупку до первых настоящих заморозков.

Екошуби останні роки в тренді
Шуба из искусственного меха. Фото из Instagram

Еще один обязательный пункт от Тана — большой шарф XXL. Это не просто теплый аксессуар. Когда за окном минус, такой шарф буквально спасает — и от холода, и от однообразных образов. Достаточно просто накинуть его поверх пальто или куртки, и внешний вид уже меняется.

Важко уявити зиму без великого шарфа
Большой шарф XXL. Фото из Instagram

Если вам хочется немедленно "оживить" свои луки, не надо искать сложных решений. Достаточно одного красного акцента — сумки, свитера, шапки или даже помады. Этот цвет делает образ более заметным.

Червоний акцент і образ вже інший
Красные куртки в образах. Фото из Instagram

Для тех, кому важны и внешний вид, и комфорт, дизайнер рекомендует обратиться к трикотажным тотал-лукам. Трикотажная юбка с кардиганом, мягкое платье или костюм — универсальные варианты, которые спасают в прохладные дни.

Трикотажний одяг треба носити по фігурі
Трикотажные костюмы. Фото из Instagram

Единственное предостережение, что трикотаж подчеркивает силуэт таким, какой он есть. Поэтому стоит выбирать модели, гармонирующие именно с вашей фигурой, а не с тем, что навязывает тренд.

Ранее мы писали о том, какие перчатки в этом сезоне в тренде по версии Андре Тана.

Также мы сообщали, что Андре Тан указал на популярную обувь, которая уже получила статус антитрендовой.

