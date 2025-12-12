Відео
Дизайнер Андре Тан назвав найуніверсальні речі цієї зими

Дата публікації: 12 грудня 2025 09:25
Які речі додати в зимовий гардероб — поради Андре Тана
Дівчина в трендовому верхньому одязі. Фото: freepik

Цієї зими багато хто з нас знову переглядає свій гардероб, шукаючи речі, які справді працюють у холоді. Андре Тан теж не залишився осторонь і підказав, на що варто звернути увагу, щоб знайти стильні рішення.

У добірці дизайнера в Instagram речі, які легко вписати у повсякденний ритм.

Читайте також:

Що радить носить дизайнер цієї зими

Дизайнер упевнений, що головна інвестиція сезону — це шуба зі штучного хутра. Останні кілька років вона не просто "трималася серед фаворитів", а стала майже обов’язковою зимовою покупкою. Цього року ситуація дійшла до того, що знайти пуховик складніше, ніж пухнасту екошубу — їх реально багато й вони різні за стилем. Якщо така річ у вас ще не з’явилася, не відкладайте її покупку до перших справжніх заморозків.

Екошуби останні роки в тренді
Шуба зі штучного хутра. Фото з Instagram

Ще один обов’язковий пункт від Тана — великий шарф XXL. Це не просто теплий аксесуар. Коли за вікном мінус, такий шарф буквально рятує — і від холоду, і від одноманітних образів. Досить просто накинути його поверх пальта чи куртки, і зовнішній вигляд вже змінюється.

Важко уявити зиму без великого шарфа
Великий шарф XXL. Фото з Instagram

Якщо вам хочеться негайно "оживити" свої луки, не треба шукати складних рішень. Достатньо одного червоного акценту — сумки, светра, шапки чи навіть помади. Цей колір робить образ помітнішим.

Червоний акцент і образ вже інший
Червоні куртки в образах. Фото з Instagram

Для тих, кому важливі і зовнішній вигляд, і комфорт, дизайнер рекомендує звернутися до трикотажних тотал-луків. Трикотажна спідниця з кардиганом, м’яка сукня чи костюм — універсальні варіанти, що рятують у прохолодні дні.

Трикотажний одяг треба носити по фігурі
Трикотажні костюми. Фото з Instagram

Єдине застереження, що трикотаж підкреслює силует таким, яким він є. Тому варто вибирати моделі, що гармоніюють саме з вашою фігурою, а не з тим, що нав’язує тренд.

Раніше ми писали про те, які рукавички цього сезону в тренді за версією Андре Тана.

Також ми повідомляли, що Андре Тан вказав на популярне взуття, що вже отримало статус антитрендового.

Андре Тан мода тренди зима верхній одяг
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
