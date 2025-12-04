Рукавички, що підкреслять статус — фаворити Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот відео

Дизайнер Андре Тан знову нагадав, що рукавички — це не дрібниця, яку ми купуємо "аби було". Цієї зими вони стають майже головною прикрасою образу. Такий собі маленький штрих, який здатен змінити настрій усього луку — від стриманої класики до легкої драматичності чи навіть грайливої фактурності.

Сам Тан поділився у своєму Instagram, які моделі варто мати на увазі цієї зими і вибір справді різноманітний.

Які рукавички в тренді цієї зими

Класичні шкіряні рукавички

Андре Тан називає їх модною "точкою опори". М’яка шкіра, глибокі базові відтінки — чорний, шоколадний, бордовий, графітовий — і повна відсутність зайвих деталей. Саме в цій простоті й "ховається" відчуття дорогого стилю.

Шкіряні рукавички. Фото з Instagram

Такі рукавички однаково вдалий вигляд мають і з пальтом, і з пуховиком, і зі светром. Це саме той аксесуар, який не змагається за увагу, а доповнює образ і робить його цілісним.

Довгі рукавички

Головний тренд сезону. Тан каже, що вони мають настільки ефектний вигляд, що колись їх показували лише на подіумі, а зараз їх можна носити хоч щодня.

Довгі рукавички. Фото з Instagram

Довгі рукавички чудово працюють із пальтами з укороченим рукавом, трикотажними сукнями чи вечірними образами. Додають жіночності, трохи театральності і роблять будь-який аутфіт більш продуманим.

Текстурні рукавички

Тут простору для фантазії більше. Перфорація, блискавки, металеві вставки, ремінці, нетипова фактура — все, що дає об’єму та характеру.

Текстурні рукавички. Фото з Instagram

Це вже не просто рукавички, а акцент. Такий аксесуар люблять ті, хто не боїться додати в образ щось сміливіше, ніж зазвичай. Якщо у вас у гардеробі багато лаконічних речей, такі рукавички працюють як стильний контраст.

Міттенси

Модель для тих, хто живе швидко й цінує комфорт. Пальці відкриті — отже, не потрібно знімати рукавички щоразу, коли треба відповісти на повідомлення чи дістати картку.

Міттенси. Фото з Instagram

Міттенси чудово вписуються у повсякденні образи: тепле пальто, об’ємний светр, кардиган. Плюс, у таких рукавичках є своя невимушеність і трішки міської свободи.

Цієї зими рукавички перестають бути просто захистом від холоду. У них зʼявляється характер і саме він може зробити образ цікавішим, глибшим і навіть трошки сміливішим.

