Головна Мода Андре Тан випустив новорічну колекцію HEART — є на що подивитись

Андре Тан випустив новорічну колекцію HEART — є на що подивитись

Дата публікації: 18 листопада 2025 09:00
Оновлено: 08:51
Рік Вогняного Коня — Андре Тан показав, у чому зустрічати 2026-й
Андре Тан з моделями. Фото: freepik

Свято починається не тоді, коли ми запускаємо новорічні гірлянди. Воно приходить у момент, коли жінка нарешті дозволяє собі вибрати себе. Саме з цієї думки Андре Тан розпочав роботу над новою колекцією HEART, яку представив напередодні зимових свят. Це історія про жіночність без страху бути сильною, про внутрішній вогонь і про той особливий настрій, із яким хочеться зустріти 2026 — рік Червоного Вогняного Коня.

Цієї інформацією поділилась прес-служба дизайнера.

Головна особливість нової колекції Андре Тана

Колекція тримається на трьох кольорах, що наче ведуть діалог між собою. Глибокий чорний — про гідність і стриманість. Червоний — про життя, тепло і справжню пристрасть. Білий — про баланс, без якого неможлива гармонія. Разом вони створюють відчуття завершеності — як два серця, які рухаються в одному ритмі.

Нова колекція Андре Тана базується на трьох кольорах
Нова сукня від Андре Тана. Фото від прес-служби дизайнера

Тканини тут теж говорять без слів. Оксамит із його спокоєм і глибиною. Шовк, що ковзає по шкірі, немов подих. Атлас, який додає образу трохи світла. Сукні м’які та рухливі, як вода. Жакети і штани — більш структурні, щоб тримати форму і давати ту впевненість, яка не потребує зайвих жестів.

Яка сукня від Андре Тана додасть впевненості
Сукня в чорно-білому кольорі. Фото від прес-служби дизайнера

Основу колекції складають речі, які можна збирати в десятки різних образів: сукні, топи, корсети, жакети, штани, блузи. Є моделі, за якими зараз буквально полюють у Pinterest: сукня з червоним бантом, сукня-жакет, легка сукня з контрастною підспідницею, об’ємна блуза, жилет із баскою, оксамитовий корсет, спідниця зі шовку, жакет і штани з оксамитовими лампасами. Усе це готові рішення для святкових вечорів, родинних зустрічей і головної ночі року.

Основу колекції Андре Тана складають різні речі
Елегантна сукня від Андре Тана. Фото від прес-служби дизайнера

Особливість HEART не в ефектних силуетах, а в тому почутті, яке вони передають. Тут немає пустої демонстративності. Є емоція. Струмливі лінії — легкість, яка приходить тільки тоді, коли все на своєму місці.

В чому особливість нової колекції Андре Тана
Андре Тан з моделью. Фото від прес-служби дизайнера

Речі легко поєднуються між собою — виходить цілісний гардероб, у якому впізнаєш сучасну українську жінку: відкриту до світу, сильну, чуттєву. Колекцію доповнюють прикраси Vensa Jewelry та капелюхи SEMA Hats. Обидва бренди про індивідуальність, уважність до деталей і про той стан, коли хочеться бути собою без прикрас.

Андре Тан зізнається, що HEART з’явилася зі спостереження за жінками, які живуть серцем. Вони приймають рішення інтуїтивно, глибоко відчувають і не бояться цього. І саме ця відкритість робить їх такими сильними.

Які кольори переважають в новій колекції Андре Тана
Коротка чорно-біла сукня. Фото від прес-служби дизайнера

Він додає, що довго працював із поєднанням кольорів: чорний і червоний спершу здаються протилежностями, але разом вони створюють дивовижну гармонію — таку ж, як ніжність, яка може бути силою.

HEART — про жінок, які роблять вибір на користь власної любові, власної краси й власної енергії. Бо новий рік варто починати з подарунка собі.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
