Год Огненной Лошади — Андре Тан показал, в чем встречать 2026-й

Андре Тан с моделями. Фото: freepik

Праздник начинается не тогда, когда мы запускаем новогодние гирлянды. Он приходит в момент, когда женщина наконец-то позволяет себе выбрать себя. Именно с этой мысли Андре Тан начал работу над новой коллекцией HEART, которую представил накануне зимних праздников. Это история о женственности без страха быть сильной, о внутреннем огне и о том особом настроении, с которым хочется встретить 2026 — год Красной Огненной Лошади.

Этой информацией поделилась пресс-служба дизайнера.

Реклама

Читайте также:

Главная особенность новой коллекции Андре Тана

Коллекция держится на трех цветах, которые как будто ведут диалог между собой. Глубокий черный — о достоинстве и сдержанности. Красный — о жизни, тепле и настоящей страсти. Белый — о балансе, без которого невозможна гармония. Вместе они создают ощущение завершенности — как два сердца, которые движутся в одном ритме.

Новое платье от Андре Тана. Фото от пресс-службы дизайнера

Ткани здесь тоже говорят без слов. Бархат с его спокойствием и глубиной. Шелк, скользящий по коже, словно дыхание. Атлас, который добавляет образу немного света. Платья мягкие и подвижные, как вода. Жакеты и брюки — более структурные, чтобы держать форму и давать ту уверенность, которая не требует лишних жестов.

Платье в черно-белом цвете. Фото от пресс-службы дизайнера

Основу коллекции составляют вещи, которые можно собирать в десятки разных образов: платья, топы, корсеты, жакеты, брюки, блузы. Есть модели, за которыми сейчас буквально охотятся в Pinterest: платье с красным бантом, платье-жакет, легкое платье с контрастной юбкой, объемная блуза, жилет с баской, бархатный корсет, юбка из шелка, жакет и брюки с бархатными лампасами. Все это готовые решения для праздничных вечеров, семейных встреч и главной ночи года.

Элегантное платье от Андре Тана. Фото от пресс-службы дизайнера

Особенность HEART не в эффектных силуэтах, а в том чувстве, которое они передают. Здесь нет пустой демонстративности. Есть эмоция. Струящиеся линии — легкость, которая приходит только тогда, когда все на своем месте.

Андре Тан с моделью. Фото от пресс-службы дизайнера

Вещи легко сочетаются между собой — получается целостный гардероб, в котором узнаешь современную украинскую женщину: открытую к миру, сильную, чувственную. Коллекцию дополняют украшения Vensa Jewelry и шляпы SEMA Hats. Оба бренда об индивидуальности, внимательности к деталям и о том состоянии, когда хочется быть собой без украшений.

Андре Тан признается, что HEART появилась из наблюдения за женщинами, которые живут сердцем. Они принимают решения интуитивно, глубоко чувствуют и не боятся этого. И именно эта открытость делает их такими сильными.

Короткое черно-белое платье. Фото от пресс-службы дизайнера

Он добавляет, что долго работал с сочетанием цветов: черный и красный сначала кажутся противоположностями, но вместе они создают удивительную гармонию — такую же, как нежность, которая может быть силой.

HEART — о женщинах, которые делают выбор в пользу собственной любви, собственной красоты и собственной энергии. Потому что новый год стоит начинать с подарка себе.

Ранее мы писали о том, какие эффектные головные уборы предлагает носить Андре Тан в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие тренды молодежь переняла из Pinterest по мнению Андре Тана.