Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Андре Тан назвал самые стильные перчатки холодного сезона

Андре Тан назвал самые стильные перчатки холодного сезона

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 09:22
Перчатки, подчеркивающие статус — фавориты Андре Тана
Андре Тан. Фото: скриншот видео

Дизайнер Андре Тан снова напомнил, что перчатки — это не мелочь, которую мы покупаем "лишь бы было". Этой зимой они становятся почти главным украшением образа. Такой себе маленький штрих, который способен изменить настроение всего лука — от сдержанной классики до легкой драматичности или даже игривой фактурности.

Сам Тан поделился в своем Instagram, какие модели стоит иметь этой зимой и выбор действительно разнообразен.

Реклама
Читайте также:

Какие перчатки в тренде этой зимой

Классические кожаные перчатки

Андре Тан называет их модной "точкой опоры". Мягкая кожа, глубокие базовые оттенки — черный, шоколадный, бордовый, графитовый — и полное отсутствие лишних деталей. Именно в этой простоте и "скрывается" ощущение дорогого стиля.

Шкіряні рукавички будуть мати попит у 2026
Кожаные перчатки. Фото из Instagram

Такие перчатки одинаково удачно смотрятся и с пальто, и с пуховиком, и со свитером. Это именно тот аксессуар, который не соревнуется за внимание, а дополняет образ и делает его целостным.

Длинные перчатки

Главный тренд сезона. Тан говорит, что они выглядят настолько эффектно, что когда-то их показывали только на подиуме, а сейчас их можно носить хоть каждый день.

Довгі рукавички можна носити хоч щодня
Длинные перчатки. Фото из Instagram

Длинные перчатки прекрасно работают с пальто с укороченным рукавом, трикотажными платьями или вечерними образами. Добавляют женственности, немного театральности и делают любой аутфит более продуманным.

Текстурные перчатки

Здесь простора для фантазии больше. Перфорация, молнии, металлические вставки, ремешки, нетипичная фактура — все, что дает объема и характера.

Текстурні рукавички додадуть характеру образу
Текстурные перчатки. Фото из Instagram

Это уже не просто перчатки, а акцент. Такой аксессуар любят те, кто не боится добавить в образ что-то смелее, чем обычно. Если у вас в гардеробе много лаконичных вещей, такие перчатки работают как стильный контраст.

Миттенсы

Модель для тех, кто живет быстро и ценит комфорт. Пальцы открыты — значит, не нужно снимать перчатки каждый раз, когда нужно ответить на сообщение или достать карточку.

Міттенси - новий хіт серед рукавиць
Миттенсы. Фото из Instagram

Миттенсы прекрасно вписываются в повседневные образы: теплое пальто, объемный свитер, кардиган. Плюс, в таких перчатках есть своя непринужденность и немного городской свободы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этой зимой перчатки перестают быть просто защитой от холода. У них появляется характер и именно он может сделать образ интереснее, глубже и даже немножко смелее.

Ранее мы писали о том, какие головные уборы среди остальных выделил в этом сезоне Андре Тан.

Также мы сообщали, какие тренды из Pinterest перешли в реальную жизнь, по словам Андре Тана.

Андре Тан мода тренды аксессуары стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации