Перчатки, подчеркивающие статус — фавориты Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот видео

Дизайнер Андре Тан снова напомнил, что перчатки — это не мелочь, которую мы покупаем "лишь бы было". Этой зимой они становятся почти главным украшением образа. Такой себе маленький штрих, который способен изменить настроение всего лука — от сдержанной классики до легкой драматичности или даже игривой фактурности.

Сам Тан поделился в своем Instagram, какие модели стоит иметь этой зимой и выбор действительно разнообразен.

Какие перчатки в тренде этой зимой

Классические кожаные перчатки

Андре Тан называет их модной "точкой опоры". Мягкая кожа, глубокие базовые оттенки — черный, шоколадный, бордовый, графитовый — и полное отсутствие лишних деталей. Именно в этой простоте и "скрывается" ощущение дорогого стиля.

Кожаные перчатки. Фото из Instagram

Такие перчатки одинаково удачно смотрятся и с пальто, и с пуховиком, и со свитером. Это именно тот аксессуар, который не соревнуется за внимание, а дополняет образ и делает его целостным.

Длинные перчатки

Главный тренд сезона. Тан говорит, что они выглядят настолько эффектно, что когда-то их показывали только на подиуме, а сейчас их можно носить хоть каждый день.

Длинные перчатки. Фото из Instagram

Длинные перчатки прекрасно работают с пальто с укороченным рукавом, трикотажными платьями или вечерними образами. Добавляют женственности, немного театральности и делают любой аутфит более продуманным.

Текстурные перчатки

Здесь простора для фантазии больше. Перфорация, молнии, металлические вставки, ремешки, нетипичная фактура — все, что дает объема и характера.

Текстурные перчатки. Фото из Instagram

Это уже не просто перчатки, а акцент. Такой аксессуар любят те, кто не боится добавить в образ что-то смелее, чем обычно. Если у вас в гардеробе много лаконичных вещей, такие перчатки работают как стильный контраст.

Миттенсы

Модель для тех, кто живет быстро и ценит комфорт. Пальцы открыты — значит, не нужно снимать перчатки каждый раз, когда нужно ответить на сообщение или достать карточку.

Миттенсы. Фото из Instagram

Миттенсы прекрасно вписываются в повседневные образы: теплое пальто, объемный свитер, кардиган. Плюс, в таких перчатках есть своя непринужденность и немного городской свободы.

Этой зимой перчатки перестают быть просто защитой от холода. У них появляется характер и именно он может сделать образ интереснее, глубже и даже немножко смелее.

