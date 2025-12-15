Як правильно формувати гардероб — поради Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот відео

Повна шафа модних речей ще не означає, що ви будете завжди тепер мати стильний вигляд. Український дизайнер Андре Тан пояснив, чому навіть дорогі речі часто не дають бажаного результату. За його словами, проблема не в бюджеті й не в кількості одягу, а в тому, за яким принципом формується гардероб.

Детальніше з цього приводу він висловися на своїй сторінці в Instagram.

Чотири стратегії формування гардероба від Андре Тана

"Стратегія порятунку"

Люди зберігають речі, бо шкода їх позбутися: майже не носили, колись вони були модними або це відомий бренд. У реальному житті такий одяг майже не використовується й не працює в образах. Андре Тан наголосив, що від таких речей краще позбавитися.

Стилізація за будь-яку ціну

Образ доводиться рятувати аксесуарами, багатошаровістю або складними прийомами. У підсумку речі не підсилюють одна одну, а створюють відчуття перевантаженості. Але такий підхід не дає стабільного результату, бо без додаткових зусиль образ розпадається.

Комфорт без емоційного відгуку

Одяг купують через зручність і універсальність. Все ніби як має бути, але людина не впізнає себе в дзеркалі. За словами дизайнера, відсутність емоційного відгуку завжди помітна ззовні.

Гардероб, який працює сам

Найефективніша стратегія. Вона базується на продуманій базі та кількох речах, що задають характер. Це елементи, які не потрібно "витягувати" або компенсувати.

Як формувати образи без помилок

Структура

Чітка лінія плечей, жакет, форма сумки або взуття. Структура тримає образ і знімає потребу щось додатково вигадувати.

Контрасти

Світле і темне, вільне і прилягаюче, м’яке і жорстке за фактурою. Контраст робить образ виразним без складної стилізації.

Один акцент

Колір, прикраса або нестандартний крій. Однієї деталі достатньо, щоб образ не мав перевантажений вигляд.

Комбінації важливіші за кількість

Невеликий набір речей може працювати краще за переповнену шафу, якщо всі елементи поєднуються між собою.

