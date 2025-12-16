Видео
Україна
Видео

Самые актуальные кардиганы этой зимы для ежедневных образов

Самые актуальные кардиганы этой зимы для ежедневных образов

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 11:19
Кардиганы, которые хочется носить ежедневно этой зимой — фото
Девушка в кардигане. Фото: freepik

Кардиган — это одна из тех вещей, без которых не обойдется ни один женский зимний гардероб. Ведь он пригодится и для работы, и для прогулок, и для вечерних выходов.

В Cosmopolitan собрали самые интересные модели, на которые стоит обратить внимание этой зимой.

Читайте также:

Модные кардиганы для зимнего сезона

Плотные и мягкие

Это толстые кардиганы из плотных тканей, которые согревают в морозную погоду. Они не стесняют движений и хорошо работают как самостоятельный элемент образа или как дополнительный слой под пальто или пуховик. Можно сочетать с джинсами или теплыми брюками.

Які кардигани найбільше пасують до джинсів
Приятный на ощупь кардиган. Фото из Instagram

Тонкие приталенные кардиганы

Легкие, узкие модели, которые носят поверх топов или футболок. Они подходят под любую верхнюю одежду и дают возможность варьировать слои в зависимости от погоды. Несколько цветов таких кардиганов в шкафу помогут быстро создавать различные комбинации.

Тонкі кардиган можна носити хоч круглий рік
Тонкий кардиган в образе. Фото из Instagram

Макси

Кардиганы длиной до колена или ниже — хорошая альтернатива верхней одежде в помещении. Прямой крой придает силуэту пропорциональности, а материал обеспечивает тепло без дополнительных слоев.

Довгий кардиган як альтернатива верхньому одягу
Длинный кардиган. Фото из Instagram

Handmade

Объемные вязаные кардиганы, сделанные вручную, остаются востребованными. Они напоминают плед, который можно носить с собой.

В'язані кардигани є затишним вибором цієї зими
Вязаные кардиганы. Фото из Instagram

Пастельные или яркие цвета, простые или с узором — вариантов много, и в каждом они будут выглядеть стильно.

Ранее мы писали о том, что жакет 70-х в этом сезоне возвращается в моду и становится стильным дополнением к образу.

Также мы сообщали, от какого милого свитера фанатеют модницы в 2026 году.

мода одежда тренды зима вещи
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
