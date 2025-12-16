Кардиганы, которые хочется носить ежедневно этой зимой — фото

Самые актуальные кардиганы этой зимы для ежедневных образов
Кардиган — это одна из тех вещей, без которых не обойдется ни один женский зимний гардероб. Ведь он пригодится и для работы, и для прогулок, и для вечерних выходов.
В Cosmopolitan собрали самые интересные модели, на которые стоит обратить внимание этой зимой.
Модные кардиганы для зимнего сезона
Плотные и мягкие
Это толстые кардиганы из плотных тканей, которые согревают в морозную погоду. Они не стесняют движений и хорошо работают как самостоятельный элемент образа или как дополнительный слой под пальто или пуховик. Можно сочетать с джинсами или теплыми брюками.
Тонкие приталенные кардиганы
Легкие, узкие модели, которые носят поверх топов или футболок. Они подходят под любую верхнюю одежду и дают возможность варьировать слои в зависимости от погоды. Несколько цветов таких кардиганов в шкафу помогут быстро создавать различные комбинации.
Макси
Кардиганы длиной до колена или ниже — хорошая альтернатива верхней одежде в помещении. Прямой крой придает силуэту пропорциональности, а материал обеспечивает тепло без дополнительных слоев.
Handmade
Объемные вязаные кардиганы, сделанные вручную, остаются востребованными. Они напоминают плед, который можно носить с собой.
Пастельные или яркие цвета, простые или с узором — вариантов много, и в каждом они будут выглядеть стильно.
