Кардиганы, которые хочется носить ежедневно этой зимой — фото

Девушка в кардигане. Фото: freepik

Кардиган — это одна из тех вещей, без которых не обойдется ни один женский зимний гардероб. Ведь он пригодится и для работы, и для прогулок, и для вечерних выходов.

В Cosmopolitan собрали самые интересные модели, на которые стоит обратить внимание этой зимой.

Модные кардиганы для зимнего сезона

Плотные и мягкие

Это толстые кардиганы из плотных тканей, которые согревают в морозную погоду. Они не стесняют движений и хорошо работают как самостоятельный элемент образа или как дополнительный слой под пальто или пуховик. Можно сочетать с джинсами или теплыми брюками.

Приятный на ощупь кардиган. Фото из Instagram

Тонкие приталенные кардиганы

Легкие, узкие модели, которые носят поверх топов или футболок. Они подходят под любую верхнюю одежду и дают возможность варьировать слои в зависимости от погоды. Несколько цветов таких кардиганов в шкафу помогут быстро создавать различные комбинации.

Тонкий кардиган в образе. Фото из Instagram

Макси

Кардиганы длиной до колена или ниже — хорошая альтернатива верхней одежде в помещении. Прямой крой придает силуэту пропорциональности, а материал обеспечивает тепло без дополнительных слоев.

Длинный кардиган. Фото из Instagram

Handmade

Объемные вязаные кардиганы, сделанные вручную, остаются востребованными. Они напоминают плед, который можно носить с собой.

Вязаные кардиганы. Фото из Instagram

Пастельные или яркие цвета, простые или с узором — вариантов много, и в каждом они будут выглядеть стильно.

