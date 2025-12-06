Видео
Главный тренд сезона — милый свитер, от которого фанатеют все

Дата публикации 6 декабря 2025 08:45
Свитер, ставший фаворитом девушек — самый милый тренд сезона
Девушка в свитере с мишкой. Фото: Instagram

Свитер — самая универсальная вещь на холодное время года. Такая одежда подойдет к джинсам, классическим брюкам, леггинсам или даже юбкам. Это незаменимый элемент осенне-зимнего гардероба. Однако в этом сезоне модницы выбирают не просто классический свитер, а интересную модель, которая покорила Instagram. Это самый милый тренд этого сезона.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Читайте также:

Какой свитер стал хитом сезона

В этом сезоне настоящий фурор произвел свитер с одной милой деталью — принтом животных. Европейки просто влюбились в этот тренд, который мгновенно набрал популярности в сети. Свитера с милым дополнением комбинируют с абсолютно разными стилями и вещами: от классических джинсов до шорт и плащей.

Який светр став головним хітом сезону
Молочный свитер с милым принтом. Фото: Instagram

Дизайнеры предполагают, что такой тренд появился под влиянием сказочной зимней атмосферы. Мишки на одежде — это как возвращение в детство, когда появляется возможность надеть те самые милые и наивные вещи.

Модницы выбирают различные принты с собачками или котиками. Однако наиболее популярными являются свитера с изображением мишки. Образы с таким необычным акцентом стремительно набирают популярность в сети. Вот несколько из них:

Який светр став головним хітом сезону
Стильный образ с юбкой и свитером с мишкой. Фото: Instagram
Який светр став головним хітом сезону
Образ с джинсами и свитером с мишкой. Фото: Instagram
Який светр став головним хітом сезону
Стильный лук с шортами и свитером с мишкой. Фото: Instagram
Який светр став головним хітом сезону
Образ с милым свитером. Фото: Instagram
Який светр став головним хітом сезону
Лук с классическими брюками и свитером. Фото: Instagram

Такие свитера выглядят игриво и мило. Это ключевой элемент образа, к которому нужно только выбрать удачное дополнение. Можно создать лук в цвет принта или выбрать нейтральные оттенки.

Хотя и такое изображение на свитере кажется несколько детским и наивным, на самом деле образы с ним получаются элегантными и интересными. Если вы хотите быть в тренде этого сезона, обязательно присмотритесь к свитеру с милым принтом. Он уверенно претендует на звание главного хита сезона.

Напомним, ранее мы писали о том, какие брюки подойдут на зиму и весну. Новый тренд, о котором будут говорить все.

Также мы рассказывали о том, какие тренды не выйдут из моды и в следующем сезоне. Рано прощаться с этими вещами.

Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
