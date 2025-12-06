Відео
Головна Мода Головний тренд сезону — милий светр, від якого фанатіють усі

Головний тренд сезону — милий светр, від якого фанатіють усі

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 08:45
Светр, що став фаворитом дівчат — наймиліший тренд сезону
Дівчина у светрі з ведмедиком. Фото: Instagram

Светр — найуніверсальніша річ на холодну пору року. Такий одяг пасуватиме до джинсів, класичних штанів, легінсів чи навіть спідниць. Це незамінний елемент осінньо-зимового гардероба. Однак цього сезону модниці обирають не просто класичний светр, а цікаву модель, яка підкорила Instagram. Це наймиліший тренд цього сезону.

Про це пише Cosmopolitan.

Який светр став хітом сезону

Цього сезону справжній фурор викликав светр з однією милою деталлю — принтом тваринок. Європейки просто закохалися в цей тренд, який миттєво набрав популярності в мережі. Светри з милим доповненням комбінують з абсолютно різними стилями та речами: від класичних джинсів до шортів й плащів.

Який светр став головним хітом сезону
Молочний светр з милим принтом. Фото: Instagram

Дизайнери припускають, що такий тренд з'явився під впливом казкової зимової атмосфери. Ведмедики на одязі — це як повернення у дитинство, коли з'являється можливість одягнути ті самі милі й наївні речі.

Модниці обирають різноманітні принти з песиками чи котиками. Однак найбільш популярними є светри із зображенням ведмедика. Образи з таким незвичним акцентом стрімко набирають популярності в мережі. Ось кілька з них:

Який светр став головним хітом сезону
Стильний образ зі спідницею та светром з ведмедиком. Фото: Instagram
Який светр став головним хітом сезону
Образ з джинсами та светром з ведмедиком. Фото: Instagram
Який светр став головним хітом сезону
Стильний лук з шортами та светром з ведмедиком. Фото: Instagram
Який светр став головним хітом сезону
Образ з милим светром. Фото: Instagram
Який светр став головним хітом сезону
Лук з класичними штанами та светром. Фото: Instagram

Такі светри мають грайливий та милий вигляд. Це ключовий елемент образу, до якого потрібно лише обрати вдале доповнення. Можна створити лук у колір принта або обрати нейтральні відтінки.

Хоча й таке зображення на светрі здається дещо дитячим та наївним, насправді ж образи з ним виходять елегантними й цікавими. Якщо ви прагнете бути в тренді цього сезону, обов'язково придивіться до светра з милим принтом. Він впевнено претендує на звання головного хіта сезону.

Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
