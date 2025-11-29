Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Цьогорічні тренди, що точно залишаться в моді й наступного сезону

Цьогорічні тренди, що точно залишаться в моді й наступного сезону

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 18:01
Тренди цього року, що будуть актуальними і в 2026 — рано прощатись з ними
Стильний образ з жакетом. Фото: Freepik

Деякі тренди стрімко набирають популярність й так само швидко проходять. Однак певні цьогорічні тенденції будуть актуальними й у 2026. Це стосується деяких кольорів, стилів та конкретних речей.

Про це розповіла стилістка Анастасія Мальцева в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Тренди, які залишаться актуальними ще на рік

Масляний жовтий і бургунді

Масляний жовтий колір або ж butter yellow став беззаперечним хітом цього сезону. Красуні використовували його скрізь: у стильних образах, манікюрі, аксесуарах чи навіть мейкапі. Стилістка переконана, що не менш вірусним цей колір буде й у 2026 році. Це саме стосується й відтінку бургунді. Глибокий винний колір ще заграє фарбами у новому сезоні.

Тренди, які ще залишаться в моді
Образ зі светром масляно жовтого кольору та штанами відтінку бургунді. Фото: Instagram

Поло

Один з головних трендів 2025 року, поло, буде актуальним й у наступному сезоні. Цю універсальну річ можна поєднувати з будь-чим: джинсами, спідницями, спортивними штанами. Стилістка радить звернути особливу увагу на оверсайз та укорочені моделі.

Офісна естетика

Спідниці в поєднанні з сорочкою чи класичні штани та оверсайз-піджаки — у 2026 році в моді також буде офісна естетика. При цьому актуальність збережуть природні й не обтяжені образи. Наприклад, вільні костюми замість обтислих силуетів чи поєднання ділових речей з неформальними елементами.

Тренди, які ще залишаться в моді
Стильний образ з сорочкою та класичними штанами. Фото: Instagram

Стиль бохо

Багатошаровість, натуральність та ніжність — стиль бохо ще довго не вийде з моди. У 2026 році будуть актуальними образи з натуральними тканинами, етнічними принтами та вінтажними елементами.

Драпірування

Складки на сукнях, кофтах чи блузах будуть актуальними й наступного року. Цей модний тренд з ретро-духом підкорив красунь своєю елегантністю й не збирається швидко зникати з модних подіумів.

Тренди, які ще залишаться в моді
Кофта з драпіруванням. Фото: Instagram

Кейп

Неочікувано в моду у 2025 році повернулися кейпи. Наступного року такий верхній одяг також не втратить актуальності. Його можна носити як у повсякденних образах із джинсами та водолазками, так і в більш урочистих випадках, поєднуючи з сукнями або спідницями. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які штани будуть трендовими цієї зими. Вони стануть базою в гардеробі.

Також ми розповідали про те, які ретро-светри повертаються в моду. Цього сезону вони будуть на піку популярності.

мода одяг тренди поради стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації