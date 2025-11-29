Тренди цього року, що будуть актуальними і в 2026 — рано прощатись з ними

Стильний образ з жакетом. Фото: Freepik

Деякі тренди стрімко набирають популярність й так само швидко проходять. Однак певні цьогорічні тенденції будуть актуальними й у 2026. Це стосується деяких кольорів, стилів та конкретних речей.

Про це розповіла стилістка Анастасія Мальцева в Instagram.

Тренди, які залишаться актуальними ще на рік

Масляний жовтий і бургунді

Масляний жовтий колір або ж butter yellow став беззаперечним хітом цього сезону. Красуні використовували його скрізь: у стильних образах, манікюрі, аксесуарах чи навіть мейкапі. Стилістка переконана, що не менш вірусним цей колір буде й у 2026 році. Це саме стосується й відтінку бургунді. Глибокий винний колір ще заграє фарбами у новому сезоні.

Образ зі светром масляно жовтого кольору та штанами відтінку бургунді. Фото: Instagram

Поло

Один з головних трендів 2025 року, поло, буде актуальним й у наступному сезоні. Цю універсальну річ можна поєднувати з будь-чим: джинсами, спідницями, спортивними штанами. Стилістка радить звернути особливу увагу на оверсайз та укорочені моделі.

Офісна естетика

Спідниці в поєднанні з сорочкою чи класичні штани та оверсайз-піджаки — у 2026 році в моді також буде офісна естетика. При цьому актуальність збережуть природні й не обтяжені образи. Наприклад, вільні костюми замість обтислих силуетів чи поєднання ділових речей з неформальними елементами.

Стильний образ з сорочкою та класичними штанами. Фото: Instagram

Стиль бохо

Багатошаровість, натуральність та ніжність — стиль бохо ще довго не вийде з моди. У 2026 році будуть актуальними образи з натуральними тканинами, етнічними принтами та вінтажними елементами.

Драпірування

Складки на сукнях, кофтах чи блузах будуть актуальними й наступного року. Цей модний тренд з ретро-духом підкорив красунь своєю елегантністю й не збирається швидко зникати з модних подіумів.

Кофта з драпіруванням. Фото: Instagram

Кейп

Неочікувано в моду у 2025 році повернулися кейпи. Наступного року такий верхній одяг також не втратить актуальності. Його можна носити як у повсякденних образах із джинсами та водолазками, так і в більш урочистих випадках, поєднуючи з сукнями або спідницями.

