Тренды этого года, которые будут актуальны и в 2026 — рано прощаться с ними

Стильный образ с жакетом. Фото: Freepik

Некоторые тренды стремительно набирают популярность и так же быстро проходят. Однако определенные нынешние тенденции будут актуальными и в 2026. Это касается некоторых цветов, стилей и конкретных вещей.

Об этом рассказала стилист Анастасия Мальцева в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Тренды, которые останутся актуальными еще на год

Масляный желтый и бургунди

Масляный желтый цвет или butter yellow стал безоговорочным хитом этого сезона. Красавицы использовали его везде: в стильных образах, маникюре, аксессуарах или даже макияже. Стилист убеждена, что не менее вирусным этот цвет будет и в 2026 году. Это же касается и оттенка бургунди. Глубокий винный цвет еще заиграет красками в новом сезоне.

Образ со свитером масляно желтого цвета и брюками оттенка бургунди. Фото: Instagram

Поло

Один из главных трендов 2025 года, поло, будет актуальным и в следующем сезоне. Эту универсальную вещь можно сочетать с чем угодно: джинсами, юбками, спортивными штанами. Стилист советует обратить особое внимание на оверсайз и укороченные модели.

Офисная эстетика

Юбки в сочетании с рубашкой или классические брюки и оверсайз-пиджаки — в 2026 году в моде также будет офисная эстетика. При этом актуальность сохранят естественные и не отягощенные образы. Например, свободные костюмы вместо облегающих силуэтов или сочетание деловых вещей с неформальными элементами.

Стильный образ с рубашкой и классическими брюками. Фото: Instagram

Стиль бохо

Многослойность, натуральность и нежность — стиль бохо еще долго не выйдет из моды. В 2026 году будут актуальными образы с натуральными тканями, этническими принтами и винтажными элементами.

Драпировка

Складки на платьях, кофтах или блузах будут актуальными и в следующем году. Этот модный тренд с ретро-духом покорил красавиц своей элегантностью и не собирается быстро исчезать с модных подиумов.

Кофта с драпировкой. Фото: Instagram

Кейп

Неожиданно в моду в 2025 году вернулись кейпы. В следующем году такая верхняя одежда также не потеряет актуальности. Ее можно носить как в повседневных образах с джинсами и водолазками, так и в более торжественных случаях, сочетая с платьями или юбками.

Напомним, ранее мы писали о том, какие брюки будут трендовыми этой зимой. Они станут базой в гардеробе.

Также мы рассказывали о том, какие ретро-свитера возвращаются в моду. В этом сезоне они будут на пике популярности.