Головна Мода Найактуальніші кардигани цієї зими для щоденних образів

Найактуальніші кардигани цієї зими для щоденних образів

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 11:19
Кардигани, які хочеться носити щодня цієї зими — фото
Дівчина в кардигані. Фото: freepik

Кардиган — це одна з тих речей, без яких не обійдеться жоден жіночий зимовий гардероб. Адже він знадобиться і для роботи, і для прогулянок, і для вечірніх виходів.

В Cosmopolitan зібрали найцікавіші моделі, на які варто звернути увагу цієї зими.

Читайте також:

Модні кардигани для зимового сезону

Щільні та м’які

Це товсті кардигани з щільних тканин, які зігрівають у морозну погоду. Вони не обмежують рухів і добре працюють як самостійний елемент образу або як додатковий шар під пальто чи пуховик. Можна поєднувати з джинсами або теплими штанами.

Які кардигани найбільше пасують до джинсів
Приємний на дотик кардиган. Фото з Instagram

Тонкі приталені

Легкі, вузькі моделі, які носять поверх топів чи футболок. Вони підходять під будь-який верхній одяг і дають можливість варіювати шари залежно від погоди. Кілька кольорів таких кардиганів у шафі допоможуть швидко створювати різні комбінації.

Тонкі кардиган можна носити хоч круглий рік
Тонкий кардиган в образі. Фото з Instagram

Максі

Кардигани довжиною до коліна чи нижче — гарна альтернатива верхньому одягу у приміщенні. Прямий крій додає силуету пропорційності, а матеріал забезпечує тепло без додаткових шарів.

Довгий кардиган як альтернатива верхньому одягу
Довгий кардиган. Фото з Instagram

Handmade

Об’ємні в’язані кардигани, зроблені вручну, залишаються затребуваними. Вони нагадують плед, який можна носити з собою.

В'язані кардигани є затишним вибором цієї зими
В’язані кардигани. Фото з Instagram

Пастельні чи яскраві кольори, прості або з візерунком — варіантів багато, і в кожному вони будуть мати стильний вигляд.

Раніше ми писали про те, що жакет 70-х цього сезону повертається в моду і стає стильним доповненням до образу.

Також ми повідомляли, від якого милого светру фанатіють модниці у 2026 році.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
