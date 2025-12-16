Кардигани, які хочеться носити щодня цієї зими — фото

Найактуальніші кардигани цієї зими для щоденних образів
Кардиган — це одна з тих речей, без яких не обійдеться жоден жіночий зимовий гардероб. Адже він знадобиться і для роботи, і для прогулянок, і для вечірніх виходів.
В Cosmopolitan зібрали найцікавіші моделі, на які варто звернути увагу цієї зими.
Модні кардигани для зимового сезону
Щільні та м’які
Це товсті кардигани з щільних тканин, які зігрівають у морозну погоду. Вони не обмежують рухів і добре працюють як самостійний елемент образу або як додатковий шар під пальто чи пуховик. Можна поєднувати з джинсами або теплими штанами.
Тонкі приталені
Легкі, вузькі моделі, які носять поверх топів чи футболок. Вони підходять під будь-який верхній одяг і дають можливість варіювати шари залежно від погоди. Кілька кольорів таких кардиганів у шафі допоможуть швидко створювати різні комбінації.
Максі
Кардигани довжиною до коліна чи нижче — гарна альтернатива верхньому одягу у приміщенні. Прямий крій додає силуету пропорційності, а матеріал забезпечує тепло без додаткових шарів.
Handmade
Об’ємні в’язані кардигани, зроблені вручну, залишаються затребуваними. Вони нагадують плед, який можна носити з собою.
Пастельні чи яскраві кольори, прості або з візерунком — варіантів багато, і в кожному вони будуть мати стильний вигляд.
