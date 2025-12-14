Відео
Жакет 70-х повертається у моду — стильні варіації 2026 року

Жакет 70-х повертається у моду — стильні варіації 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 10:02
Жакет з нашого дитинства — повернення культового фасону 70-х
Дівчина в стильному жакеті. Фото: freepik

Іноді старі тренди повертаються не тому, що ми за ними скучили, а тому, що мода знову дає їм шанс. Цей сезон став саме таким моментом. Поки дизайнери перегортають сторінки минулих десятиліть, одна забута річ з 70-х знову нагадала про себе.

Про це пише Elle.

Читайте також:

Останні місяці в індустрії уважно придивляються до речей, які колись мали шалений успіх, а згодом зникли з радарів. Тепер ця тенденція торкнулася й верхнього одягу. Якщо зазирнути у фешн-хроніки, там легко впізнати героя нового повернення — оксамитовий жакет. Саме його у 70-х носили жінки. 

Оксамитовий жакет в стилі 70-х

Оксамитові жакети тепер з’являються у несподіваних відтінках: від густого бордо до холодного смарагду чи навіть пастельних кольорів, які в 70-х важко було уявити на цій тканині. До цього додалися лаконічні деталі й чисті лінії, завдяки яким річ підходить не лише для вечірніх виходів, а й для звичайного робочого дня.

Виразний жакет, в якому важливі деталі
:Zuhair Murad. Фото з Elle

У деяких колекціях роблять акцент на плечах, додаючи силуету виразності. В інших навпаки, м’яко окреслюють талію. Обидва підходи надають одягу характеру й дозволяють носити його зовсім по-різному.

Жакет, що підкреслить вашу талію
Nina Ricci. Фото з Elle

Окремо варто згадати декоративні елементи: масивні ґудзики, металеві застібки, стримані банти чи контрастну підкладку. Саме ці деталі працюють як фінальний штрих в образі.

Жакет з цікавими декоративними елементами
Chloe. Фото з Elle

Його універсальність зараз тільки виграє. У поєднанні з білою футболкою та прямими джинсами оксамитовий жакет перетворюється на простий, але виразний міський образ. А варто додати шовкову сукню чи спідницю-мідi, і річ одразу нагадує про свій шляхетний характер, який колись асоціювали з богемою.

Тож якщо давно думали, чим оновити гардероб без поспіху за мікротрендами, ця річ точно заслуговує на увагу.

Раніше ми писали про те, який верхній одяг з 90-х повернувся і про це свідчать нові образи зірок.

Також ми повідомляли, яке пальто цього сезону має найкращий вигляд.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
