Жакет з нашого дитинства — повернення культового фасону 70-х

Дівчина в стильному жакеті. Фото: freepik

Іноді старі тренди повертаються не тому, що ми за ними скучили, а тому, що мода знову дає їм шанс. Цей сезон став саме таким моментом. Поки дизайнери перегортають сторінки минулих десятиліть, одна забута річ з 70-х знову нагадала про себе.

Про це пише Elle.

Останні місяці в індустрії уважно придивляються до речей, які колись мали шалений успіх, а згодом зникли з радарів. Тепер ця тенденція торкнулася й верхнього одягу. Якщо зазирнути у фешн-хроніки, там легко впізнати героя нового повернення — оксамитовий жакет. Саме його у 70-х носили жінки.

Оксамитовий жакет в стилі 70-х

Оксамитові жакети тепер з’являються у несподіваних відтінках: від густого бордо до холодного смарагду чи навіть пастельних кольорів, які в 70-х важко було уявити на цій тканині. До цього додалися лаконічні деталі й чисті лінії, завдяки яким річ підходить не лише для вечірніх виходів, а й для звичайного робочого дня.

:Zuhair Murad. Фото з Elle

У деяких колекціях роблять акцент на плечах, додаючи силуету виразності. В інших навпаки, м’яко окреслюють талію. Обидва підходи надають одягу характеру й дозволяють носити його зовсім по-різному.

Nina Ricci. Фото з Elle

Окремо варто згадати декоративні елементи: масивні ґудзики, металеві застібки, стримані банти чи контрастну підкладку. Саме ці деталі працюють як фінальний штрих в образі.

Chloe. Фото з Elle

Його універсальність зараз тільки виграє. У поєднанні з білою футболкою та прямими джинсами оксамитовий жакет перетворюється на простий, але виразний міський образ. А варто додати шовкову сукню чи спідницю-мідi, і річ одразу нагадує про свій шляхетний характер, який колись асоціювали з богемою.

Тож якщо давно думали, чим оновити гардероб без поспіху за мікротрендами, ця річ точно заслуговує на увагу.

