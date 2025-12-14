Видео
Видео

Жакет 70-х возвращается в моду — стильные вариации 2026 года

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 10:02
Жакет из нашего детства — возвращение культового фасона 70-х
Девушка в стильном жакете. Фото: freepik

Иногда старые тренды возвращаются не потому, что мы по ним соскучились, а потому, что мода снова дает им шанс. Этот сезон стал именно таким моментом. Пока дизайнеры перелистывают страницы прошлых десятилетий, одна забытая вещь из 70-х снова напомнила о себе.

Об этом пишет Elle.

Читайте также:

Последние месяцы в индустрии внимательно присматриваются к вещам, которые когда-то пользовались бешеным успехом, а впоследствии исчезли с радаров. Теперь эта тенденция коснулась и верхней одежды. Если заглянуть в фэшн-хроники, там легко узнать героя нового возвращения — бархатный жакет. Именно его в 70-х носили женщины. 

Бархатный жакет в стиле 70-х

Бархатные жакеты теперь появляются в неожиданных оттенках: от густого бордо до холодного изумруда или даже пастельных цветов, которые в 70-х трудно было представить на этой ткани. К этому добавились лаконичные детали и чистые линии, благодаря которым вещь подходит не только для вечерних выходов, но и для обычного рабочего дня.

Виразний жакет, в якому важливі деталі
Zuhair Murad. Фото из Elle

В некоторых коллекциях делают акцент на плечах, добавляя силуэту выразительности. В других наоборот, мягко очерчивают талию. Оба подхода придают одежде характер и позволяют носить ее совершенно по-разному.

Жакет, що підкреслить вашу талію
Nina Ricci. Фото из Elle

Отдельно стоит упомянуть декоративные элементы: массивные пуговицы, металлические застежки, сдержанные банты или контрастную подкладку. Именно эти детали работают как финальный штрих в образе.

Жакет з цікавими декоративними елементами
Chloe. Фото из Elle

Его универсальность сейчас только выигрывает. В сочетании с белой футболкой и прямыми джинсами бархатный жакет превращается в простой, но выразительный городской образ. А стоит добавить шелковое платье или юбку-миди, и вещь сразу напоминает о своем благородном характере, который когда-то ассоциировали с богемой.

Так что если давно думали, чем обновить гардероб без спешки за микротрендами, эта вещь точно заслуживает внимания.

Ранее мы писали о том, какая верхняя одежда из 90-х вернулась и об этом свидетельствуют новые образы звезд.

Также мы сообщали, какое пальто в этом сезоне выглядит лучше всего.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
