Жакет из нашего детства — возвращение культового фасона 70-х

Иногда старые тренды возвращаются не потому, что мы по ним соскучились, а потому, что мода снова дает им шанс. Этот сезон стал именно таким моментом. Пока дизайнеры перелистывают страницы прошлых десятилетий, одна забытая вещь из 70-х снова напомнила о себе.

Последние месяцы в индустрии внимательно присматриваются к вещам, которые когда-то пользовались бешеным успехом, а впоследствии исчезли с радаров. Теперь эта тенденция коснулась и верхней одежды. Если заглянуть в фэшн-хроники, там легко узнать героя нового возвращения — бархатный жакет. Именно его в 70-х носили женщины.

Бархатный жакет в стиле 70-х

Бархатные жакеты теперь появляются в неожиданных оттенках: от густого бордо до холодного изумруда или даже пастельных цветов, которые в 70-х трудно было представить на этой ткани. К этому добавились лаконичные детали и чистые линии, благодаря которым вещь подходит не только для вечерних выходов, но и для обычного рабочего дня.

В некоторых коллекциях делают акцент на плечах, добавляя силуэту выразительности. В других наоборот, мягко очерчивают талию. Оба подхода придают одежде характер и позволяют носить ее совершенно по-разному.

Отдельно стоит упомянуть декоративные элементы: массивные пуговицы, металлические застежки, сдержанные банты или контрастную подкладку. Именно эти детали работают как финальный штрих в образе.

Его универсальность сейчас только выигрывает. В сочетании с белой футболкой и прямыми джинсами бархатный жакет превращается в простой, но выразительный городской образ. А стоит добавить шелковое платье или юбку-миди, и вещь сразу напоминает о своем благородном характере, который когда-то ассоциировали с богемой.

Так что если давно думали, чем обновить гардероб без спешки за микротрендами, эта вещь точно заслуживает внимания.

